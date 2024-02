La Caritas diocesana di Pisa ha aderito al programma del Servizio Civile Universale ed è disponibile un bando con 10 posti disponibili. I volontari saranno operativi per 25 ore di lavoro settimanali, suddivise in 5 giorni (per un totale di 1145 ore annuali). I posti disponibili sono 10 e il compenso mensile consiste in un rimborso spese statale di 507,30 euro al mese. "Si tratta di un’opportunità - spiega il gruppo guidato da Don Emanuele Morelli - che consente ai giovani di investire un anno della propria vita per conoscere meglio se stessi, per mettere in gioco le proprie abilità, oltre che per scoprire realtà sociali sul territorio e per entrare a far parte della grande famiglia della Caritas pisana". Le adesioni per il bando vanno inviate entro le 14 del 15 febbraio 2024.