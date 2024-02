"Mesi ideali, si risparmia. E il meteo è già bello"

I mesi ideali per il turismo sono lontani, ma nella pausa tra le vacanze invernali e quelle estive i turisti non si fermano. Passeggiando in questo periodo per Piazza dei Miracoli, infatti, i visitatori non scarseggiano. Il turismo in bassa stagione è ormai da anni una realtà consolidata in tutto il mondo da migliaia di viaggiatori: una scelta spesso consapevole e strategica per risparmiare su voli, alberghi, biglietti di musei, guide e godersi una visita alle città senza trovarsi troppe folle di persone. "Sono qui a Pisa in visita in questo periodo perché era estremamente conveniente il volo - spiega Oliwia Marta Plaszick, giovane turista polacca di Cracovia - Mia zia lavora in un’agenzia di viaggio e, visto che volevo festeggiare con le mie amiche la nostra laurea in scienze politiche, lei mi ha suggerito di cogliere la palla al balzo e viaggiare in questo periodo visto che i prezzi dei biglietti aerei sono cinque volte inferiori rispetto all’estate. Siamo arrivate qui a Pisa perché c’era il volo diretto da Cracovia ma poi mi sposterò anche in altre zone della Toscana come Firenze e Lucca. Qui a Pisa - continua Oliwia - volevo vedere la Torre Pendente principalmente ma visto che le guide turistiche costavano poco ne ho presa una insieme al gruppo con cui viaggio per vedere cos’altro c’è in questa città. Oggi sicuramente faremo il camminamento sulle mura". "Aspettavamo da tempo di visitare l’Italia - dice Malik Muhammad, turista in visita a Pisa con la moglie - e abbiamo aspettato questo periodo perché i prezzi di questa stagione sono troppo convenienti. Noi siamo di Yogyakarta, nell’isola di Java, in Indonesia e da quanto ci siamo sposati nel 2021, ogni anno andiamo in visita fuori stagione: l’anno scorso abbiamo visitato la Francia e quest’anno volevamo a tutti i costi andare in Italia. Facciamo il giro turistico Roma, Firenze, Pisa e poi Milano".

M. F.