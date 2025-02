Mercato in piazza Viviani, la situazione. Botta e risposta tra Comune e associazioni

Continua il botta e risposta tra le associazioni di categoria e i consiglieri di maggioranza sul trasferimento del mercato in Piazza Viviani a Marina di Pisa. Sul caso interviene la presidente della terza commissione consiliare, Virginia Mancini (FdI), che chiarisce come, durante il sopralluogo, "gli uffici abbiano verificato la sufficienza dello spazio per ospitare gli 88 banchi del mercato. I rilievi – spiega – hanno confermato il rispetto delle distanze e degli spazi previsti dalla normativa. Inoltre, i tecnici del Comune hanno elaborato una planimetria con una prima ipotesi di collocazione, aperta ai suggerimenti che arriveranno dal confronto con le categorie". Mancini precisa poi un altro aspetto ritenuto fondamentale. "Si parla del mercato straordinario, non di quello estivo, e nel primo incontro in Commissione, lo scorso ottobre, avevamo ricevuto parere favorevole anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria. In ogni caso – conclude – il tema tornerà presto in terza commissione per raccogliere indicazioni e suggerimenti, così da individuare la soluzione migliore per garantire la continuità mercatale e una disposizione organica dei banchi".

Di parere opposto Confcommercio, secondo cui non si terrebbe conto delle "reali esigenze degli ambulanti". "La planimetria presentata è imprecisa – attacca il presidente di Fiva Confcommercio, Franco Palermo – e non rispetta i principi fondamentali per il funzionamento di un mercato efficiente. L’amministrazione sostiene che Piazza Viviani possa ospitare 88 banchi, ma nella realtà lo spazio è insufficiente, costringendo gli operatori a una disposizione che compromette linearità, fruibilità economica e operazioni di montaggio e smontaggio. Le tende si estendono per otto metri e tra loro deve essere garantito almeno un metro di spazio. Inoltre, secondo il piano del commercio 2022, il numero effettivo dei banchi è 93 e non 88".

Critiche anche sul sopralluogo, effettuato senza il coinvolgimento delle associazioni di categoria. "Avevamo manifestato disponibilità a una sperimentazione aggiuntiva limitata al mercato straordinario – sottolinea Luca Pisani, responsabile territoriale di Confcommercio –, ma da quanto emerge, il progetto sembra riguardare anche il mercato estivo. Ribadiamo quindi la nostra assoluta contrarietà al suo spostamento". EMDP