Mercato estivo in piazza Viviani?: "Un grave attacco agli ambulanti"

"Spostare il mercato estivo in piazza Viviani è un attacco alle spalle all’intera categoria degli ambulanti". E’ durisso Franco Palermo, presidente della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (Fiva) Confcommercio Pisa riguardo la mozione di Pisa al Centro, a prima firmataria Caterina Costa, per spostare il mercato estivo in piazza Viviani anziché sul lungomare di Marina di Pisa, dove è adesso. La proposta sarà discussa domani in consiglio comunale, e Confcommercio è pronta a dare battaglia. "E’ un attacco alle spalle agli ambulanti - protesta il presidente Palermo - un colpo basso rispetto a quel percorso di dialogo e collaborazione che sempre abbiamo mantenuto nei confronti dell’amministrazione comunale. Un fatto molto grave, ancora peggiore se pensiamo che per primi avevamo dato la nostra disponibilità alla sperimentazione di una domenica in piazza Viviani. Ma evidentemente, ad offrire una mano si finisce per prendere l’intero braccio". L’associazione di categoria annuncia poi la sua presenza al consiglio comunale di domani per capire come evolverà l’eventuale discussione, dal momento che la Fiva "non accetta che una questione così delicata come la collocazione dei banchi del mercato, che sono posti di lavoro, reddito e dignità per intere famiglie, siano sballottati da una parte all’altra come qualcosa di insignificante, a capriccio di qualcuno".

Dello stesso avviso anche il neopresidente del direttivo Confcommercio di Marina di Pisa Cristiano Scarpellini, che ribadisce come "azioni di questo genere devono essere condivise, concordate e concertate con le associazioni di categoria. La cosa più sbagliata è fare le cose tanto per fare, sulla testa di ambulanti e commercianti che meritano tutto il rispetto e la dignità di ogni altra categoria". Si unisce al coro anche Simona Rindi, presidente del Ccn di Marina che spiega come il mercato sul lungomare "porta gente, interesse, curiosità e tanto movimento e spostarlo in piazza Viviani per noi attività è un danno grandissimo".

Alle proteste risponde il capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizio Nerini, che spiega come "piazza Viviani prima era un ‘buco nero’, ma dopo l’acquisizione e la riqualificazione è logico pensare che si possa attuare una sperimentazione di un mercato nel contorno della piazza. Questo non vuol dire spostare definitivamente il mercato ma rendersi conto che ci sono alternative valide da valutare pensando al futuro. Non si vede quali ostacoli possano esserci per dei mercati straordinari in piazza Viviani concertati nelle modalità, nei tempi e nei numeri con le associazioni di categoria".

M.F.