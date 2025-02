Mercato a Marina in piazza Viviani: "Mancano necessarie valutazioni"

Nel caos che caratterizza la gestione del mercato di Marina di Pisa, la maggioranza dimostra ancora una volta un atteggiamento contraddittorio. Il progetto di riposizionamento delle bancarelle in piazza Viviani, ancora in fase di bozza e con evidenti criticità, viene presentato come una decisione ormai definitiva, nonostante manchino le necessarie valutazioni su viabilità, spazi disponibili e coinvolgimento degli operatori e dei cittadini. A dirlo è il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Matteo Trapani, che torna sulla questione dello spostamento del mercato. Secondo il consigliere dem, infatti, non esisterebbero studi approfonditi sull’impatto della ricollocazione, a fronte di una decisione già presa.

"L’idea di collocare le bancarelle nel parcheggio della piazza – aggiunge Trapani – appare ancora più problematica, dato che priverebbe la zona di posti auto fondamentali senza offrire un’adeguata alternativa". La presidente della commissione, Virginia Mancini (Fratelli d’Italia), aveva spiegato come lo scorso ottobre fosse stato espresso parere favorevole anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria per la sperimentazione del mercato straordinario in piazza.

"Inutile il tentativo di Mancini – ribatte il consigliere dem – di correggere il tiro, quando è stata proprio lei, insieme alla consigliera Costa e all’assessore Pesciatini, a mettere in dubbio la posizione delle associazioni di categoria, che già si erano espresse in merito. La sperimentazione era stata annunciata per aprile, senza che vi fosse un piano chiaro e condiviso".

La decisione di spostare il mercato in piazza Viviani è stata duramente criticata anche da Confcommercio Pisa, in una piazza che, sottolinea Trapani, "ad oggi non è ancora del tutto completata e presenta criticità strutturali. La maggioranza sembra decisa ad andare avanti da sola, ignorando le istanze della comunità e forzando uno spostamento che appare più dettato dalla volontà di qualcuno che da una reale necessità. La priorità dovrebbe essere la richiesta di finanziamenti al governo per la messa in sicurezza del litorale, come già fatto dalla Regione, e la destinazione delle risorse promesse dall’amministrazione Conti, che ad oggi restano lettera morta".

Enrico Mattia Del Punta