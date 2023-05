"Mercati in ogni quartiere e un tavolo permanente Sostegno e negozi di qualità"

"Ci vogliono mercati in ogni quartiere e bisogna affrontare tutti insieme la questione del mercato permanente coperto". Lo dice il candidato sindaco per il centrosinistra, Paolo Martinelli. E Fabrizio Di Sabatino commerciante e candidato nella lista La città delle persone aggiunge: "Bisogna trovare una sistemazione dignitosa al mercato di piazza Manin. Basta coni eventi spot che durano massimo tre giorni. Il mercato natalizio deve essere in ogni quartiere prendendo spunto da quelli del nord Italia". Martinelli usa per il commercio la formula della "città policentrica", che con la "paertecipazione" è fil rouge che lega moltissimo del suo programma. "Per il mercato coperto – spiega il candidato sindaco – è necessario individuare un luogo che possa andar bene a più categorie e persone possibile. Promuoveremo uno studio per valutare la creazione di un mercato coperto, come c’è già in moltissime città toscane e a noi vicine". Secondo Martinelli, il Covid si è accanito soprattutto nel settore del commercio che va sostenuto. "Creeremo anzitutto un tavolo stabile di confronto con le associazioni dei commercianti e degli artigiani che operano in città. È importante sviluppare politiche condivise realizzando un piano strategico per la semplificazione di procedure ed iter autorizzativi, d’intesa con le associazioni di rappresentanza delle imprese e la Camera di commercio. Sosterremo un programma di iniziative a sostegno dell’economia reale dando priorità ad artigianato e commercio di vicinato, studiando soluzioni innovative per i quartieri colpiti da fenomeni di impoverimento, degrado e insicurezza. Rafforzeremo i Centri Commerciali Naturali, forme di aggregazione tra imprese commerciali e artigianali che operano nel medesimo quartiere, allo scopo di diversificare l’offerta puntando sulla qualità". Di Sabatino loda la "monumentale opera di ascolto" di Martinelli. "Ha dato a noi tutti la possibilità di dire almeno una parola. È importante essere ascoltati". "Mai rassegnarsi ai negozi che chiudono – conclude Martinelli –. Ci deve essere sostegno ad un’offerta di maggiore qualità dando incentivi e priorità all’artigianato e al commercio di vicinato, contrastando il degrado".

Carlo Venturini