"Mense di ospedali, scuole e ateneo. Pubblico è meglio: scelta concreta"

"Pubblico è meglio. Non è uno slogan, è una scelta concreta, che parla di diritti, qualità e futuro. Per questo sono convinto che sia venuto il momento di creare una società pubblica regionale che gestisca le mense di ospedali, scuole e università". E’ la proposta di Francesco Cecchetti, candidato di punta di Sinistra Italiana nel collegio di Pisa per la lista Alleanza Verdi e Sinistra, per la ripubblicizzazione dei servizi di refezione scolastica, ospedaliera e universitaria in Toscana. "Durante il mio incarico da assessore alla scuola nel Comune di Capannori – ricorda – ho avuto l’opportunità di guidare uno dei percorsi più significativi della mia esperienza amministrativa: il passaggio della mensa scolastica da una gestione in concessione a una gestione interamente pubblica. E’ stata una scelta coraggiosa, maturata nel dialogo con le famiglie, gli operatori e le realtà del territorio. Non abbiamo rinnovato l’appalto al privato, ma abbiamo deciso di entrare nella società pubblica costruendo un modello che mette al centro la salute dei bambini, la qualità del cibo, l’ambiente e la dignità del lavoro". Quella scelta, assicura Cecchetti, "a distanza di un anno, mostra risultati concreti: cibo più sano, biologico e locale, sostegno agli agricoltori del territorio con contratti stabili, diritti migliori per lavoratrici e lavoratori, con contratti dignitosi e piena applicazione dell’articolo 18, riduzione dell’impatto ambientale grazie a filiere corte e prodotti stagionali".

"Oggi - aggiunge - serve il coraggio di pensare in grande e immaginare una società pubblica regionale che gestisca le mense, perché in questi contesti, la qualità del cibo è spesso scarsa e la filiera agricola toscana viene ignorata. Una gestione pubblica ben organizzata garantirebbe pasti migliori, sostenibili, locali, creando nuove opportunità per l’agricoltura e lavoro di qualità". L’iter per costruirla, secondo il candidato di Avs, parte dall’aggregazione progressiva dei Comuni interessati, creando una rete di mense pubbliche territoriali in grado di rispettare le specificità locali e fare sistema a livello regionale: la Toscana ha bisogno di scelte nette, coraggiose, capaci di rimettere il pubblico al centro delle politiche regionali". "Perché - conclude - non è vero che il privato fa sempre meglio. E non è vero che costa meno. E’ ora di ripartire da ciò che funziona. Ed è ora di farlo insieme". Gab. Mas.