Mehari, primo rifugiato a prendere la laurea. Fuggito dall’Eritrea per inseguire un sogno

Dimostrare quanto si vale è un’occasione rara. È la storia di Mehari Yohannes Weldegergis il primo studente laureato a Pisa arrivato con i corridori universitari di Unicore. L’occasione rara, il giovane eritreo l’ha colta al volo. Mehari ha infatti ottenuto il titolo in "Exploration and applied Geophysics" grazie al progetto University Corridors for Refugees promosso dall’Unhcr e dal Maeci, per favorire l’accesso dei rifugiati all’istruzione universitaria in Italia.

Dopo tre anni, Mehari ha ottenuto la laurea discussa al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, con relatore il professor Adriano Ribolini. Il suo è un grande risultato, arrivato dopo un lungo percorso che dall’Eritrea, scappando dalla guerra, passando dall’Etiopia, lo ha portato a Pisa come rifugiato. Alla discussione della tesi erano presenti anche il rettore Riccardo Zucchi che ha commentato: "Tutto questo dimostra ancora una volta che la missione di una università è sempre quella di favorire la crescita culturale, la conoscenza e il dialogo anche di chi proviene da situazioni difficili come i contesti di guerra".

Alla discussione erano presenti anche Giovanni Federico Gronchi, prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali e Marcello Di Filippo, referente del progetto Unicore per l’Università di Pisa.

Mehari ci racconti la sua storia come è arrivato a studiare a Pisa?

"Ho lasciato l’Eritrea nel 2013 per andare in Etiopia come rifugiato, lì mi sono laureato in Fisica. Nel 2020 nel mezzo della pandemia, sono riuscito ad accedere al progetto Unicore, dove sono stato selezionato per un master all’Università di Pisa. Un’occasione importante, in una delle realtà considerate tra le più importanti d’Europa". Una scelta?

"C’erano altre università dove poter studiare, ma la prima scelta è stata quella di Pisa. L’università è molto conosciuta ed è considerata una delle migliori per gli studi di Geofisica".

Come è stato studiare durante la Pandemia?

"È stato spaventoso, le strade vuote, chiusi in casa e con le lezioni online".

Come si è appassionato alla Fisica?

"Grazie al mio insegnante del liceo, sapeva spiegare bene. La fisica è la madre dell’ingegneria. Qualsiasi cosa che ci circonda nella vita di tutti giorni ha a che fare con la fisica".

Prossimo passo?

"Mi piacerebbe continuare a lavorare con l’azienda con cui ho fatto l’internship, altrimenti mi guarderò intorno, mi piacerebbe rimanere in Italia. Il piano B invece è continuare gli studi, sarebbe bello farlo a Pisa, ma non so se sarà possibile".

Negli ultimi quindici anni l’Unione europea e l’Italia hanno avviato un’azione sistematica di ostacolo alle migrazioni che ha avuto profonde ripercussioni sui flussi legali, il suo è un raro esempio di migrazione legale. "Chiudere le frontiere non è mai una soluzione. Per risolvere il problema andrebbero fatti interventi alla radice in ogni paese d’Africa. Si devono incrementare i progetti come questo a cui ho partecipato. Per evitare l’immigrazione clandestina e dare opportunità a chi voglia mettersi in gioco di avere almeno una chance e non essere costretto ad attraversare il deserto arabo rischiando la vita. Servono opportunità, se non avessi avuto questa occasione probabilmente anche io avrei tentato la traversata e chissà come sarebbe stata la mia vita oggi".