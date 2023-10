Medici parte civile. Processo a Seung. Anche l’ordine si costituirà

di Antonia Casini

"Anche l’ordine dei medici si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio della collega Barbara Capovani". Ad annunciarlo è il presidente Giuseppe Figlini. "E’ stato ribadito nel Consiglio direttivo che si è svolto giovedì". Così, dopo l’Asl, anche l’organismo che si occupa della difesa e regolamentazione della professione medica ha riaffermato la volontà di essere rappresentato nel procedimento che vede imputato Gianluca Paul Seung, il 35enne di Torre del Lago, accusato di aver ucciso la psichiatra che 4 anni prima aveva firmato le sue dimissione da quel reparto diretto proprio da lei dal 2021. La prima udienza è prevista per il 13 dicembre, dove si tratteranno, appunto, le questioni preliminari tra cui le costituzioni di parte civile. La famiglia della dottoressa uccisa ad aprile scorso è tutelata dall’avvocato Stefano Del Corso. Seung è invece difeso dagli avvocati Gabriele Parrini e Andrea Pieri.

Nello stesso consiglio è stata raddoppiata la borsa di studio prevista in memoria della professionista pisana. "Abbiamo visionato le domande e, vista l’eccellenza dei candidati (oltre 30), al di sopra delle nostre aspettative, abbiamo deciso di istituire due premi di laurea per un totale di 6mila euro", aggiunge Figlini.

Il bando era riservato a giovani studenti di Medicina. Chi vincerà potrà così sostenere le spese delle tasse per un anno e anche di alcuni libri.

I nomi saranno svelati entro la prossima settimana: la graduatoria si sta formando proprio in queste ore. L’obiettivo è "tenere alta l’attenzione sugli attacchi al mondo sanitario. Sono di più le donne a essere aggredite. Ma l’aumento delle proteste - spesso verbali ma anche fisiche - riguarda tutti", aveva dichiarato Figlini non appena si era parlato di questa idea che sarà istituzionalizzata, si ripeterà quindi ogni anno. Presidente che aveva descritto anche le categorie più colpite. "Quella degli psichiatri, ma anche i colleghi che lavorano nell’emergenza e i medici di famiglia". Un’intolleranza esplosa recentemente, "anni fa sarebbe stata impensabile". "Si creano tensioni per attese e burocrazia e spesso ci rimette chi è in prima linea, i sanitari".