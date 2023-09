Medici in 200 a convegno sui tumori

Da oggi a sabato, oltre 200 tra medici radiologi e medici nucleari provenienti da tutto il mondo saranno a Pisa per il convegno della European Society of Oncologic Imaging per discutere le nuove frontiere dell’imaging nella diagnosi e nella cura dei tumori. Il convegno sarà presieduto dal professor Emanuele Neri, presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Pisa, ordinario di Radiologia del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e Direttore della UO Radiodiagnostica 1 della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. L’inaugurazione del convegno, ospitato all’Hotel Galieli, è prevista per stamani alle 8.30. Ci si concentrerà su vari temi, prima di tutto sull’importanza dei gruppi oncologici multidisciplinari, che verranno simulati nel programma scientifico.