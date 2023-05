"Medici e cure intermedie tra pubblico e privato"

"Credo nel civismo perché a livello locale permette il reale coinvolgimento dei cittadini che possono farsi promotori di un modello di governo capace di garantire ascolto e partecipazione dal basso". Così l’avvocato Gabriella Porcaro presenta la sua candidatura alle amministrative con Pisa al centro a sostegno di Michele Conti: "Mi candido per mettere a disposizione le mie competenze a sostegno della legalità e delle politiche sociosanitarie". La proposta di Porcaro si fonda su "soluzioni organizzative che assicurino la medicina di iniziativa e di prossimità garantendo un sistema di cure intermedie tramite strutture pubbliche e private convenzionate, gli ospedali di comunità e le farmacie decongestionando così il Pronto soccorso. Un sindaco, come autorità sanitaria, può esercitare azioni di controllo e proposta verso Regione, aziende sanitarie e Società della salute: alla Casa della salute di via Garibaldi, di recente inaugurazione, sono circa 59 gli accessi giornalieri e ciò dimostra che è lo strumento adeguato alla riduzione degli accessi impropri al Pronto soccorso". Porcaro promette "di valorizzare il mondo delle associazioni che hanno già sperimentato sul territorio modelli virtuosi socioassistenziali a sostegno dell’autismo e di altre fragilità assicurando benessere sociale e autonomina soprattutto nella fase adulta. La candidata vuole impegnarsi anche nel progetto volto alla creazione della Fondazione Dopo di Noi che dovrà garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, Progetto di Vita inclusivo. È opportuno che la Sds rafforzi lo strumento partecipativo e consultivo per consentire a tutti gli attori del sistema sanitario una programmazione integrata delle politiche sociosanitarie dando una risposta ai bisogni di salute della popolazione".