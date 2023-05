Meccanico e verniciatore per azienda di macchinari

Azienda specializzata nella costruzione di macchine per la lavorazione del legno cerca: un operaio o apprendista metalmeccanico e n° 1 verniciatore per ampliamento proprio organico con i seguenti requisiti: In possesso di patente B. Titolo di studio: Perito Meccanico. Conoscenza disegno tecnico. Conoscenze informatiche di base. Massima serietà e precisione, capacità di lavorare in team Zona di lavoro : Ponsacco – Via Valdera P. 274 Orario di lavoro: tempo pieno (7.30 12.30 14.00 17.00) Contratto di lavoro: Tempo Determinato per un periodo di prova, con conseguente eventuale passaggio a Tempo indeterminato.

Contattare al nr. 0587731145 o inviare curriculum: [email protected]