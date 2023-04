"Me ne prendo cura io" I messaggi di Barbara

"Barbara non c’è più e siamo tutti quanti enormemente più poveri. Prima di tutto la sua famiglia e i figli, cui va il più sincero e commosso abbraccio e la vicinanza di tutta la SdS Pisana". Parte da qui il ricordo del Presidente della Società della Salute Sergio Di Maio. "La sua scomparsa – scrive Di Maio – è una ferita enorme e lascia un vuoto quasi incolmabile in tutta la Zona Pisana: Barbara era prima di tutto un’amica di tanti di noi e poi un medico di straordinaria competenza e umanità, sostenitrice di una sanità pubblica davvero al servizio di tutti, a cominciare dai più fragili. Penso in particolare all’appoggio appassionato e convinto che ha dato al lavoro di Progetto Homeless e dell’unità di strada della SdS Pisana".

"Nessuno meglio di lei – continua Di Maio – aveva chiaro quanto la piaga del disagio psichico mini le possibilità di autonomia e di reinserimento sociale di chi vive in strada e le enormi difficoltà nell’assicurare continuità di cura e assistenza a chi si trova in tale condizione". Basta scorrere la chat in cui amministratori, assistenti sociali, operatori di strada, della Polizia Municipale, del SerD e del servizio psichiatrico dell’Ausl e dell’Azienda Ospedaliera condividono le informazioni sulle persone senza dimora che gravitano sul territorio pisano per rendersene conto. Luglio 2021: "Non possiamo trovare una soluzione per questo ragazzo?" scrive un amministratore. E lei subito che s’informa: "Ha anche patologie psichiatriche? Quanti anni ha? E’ autonomo?". Novembre dello stesso anno: "Abbiamo dovuto potare Caio al Comando perché era molto agitato" scrive un operatore di strada. "Va bene, mando subito la dottoressa Tizia" risponde pochi minuti dopo. E ancora: "Sì l’ho visto due sere fa e di nuovo oggi. Vi manderò a breve una relazione", scrive con riferimento a un homeless con disturbi psichici di passaggio a Pisa. E così via fino al febbraio scorso:"Per piacere, se qualcuno vedesse in centro la tale mi potrebbe chiamare?".

"Barbara era così, un medico che intendeva davvero la sanità pubblica come sanità per tutti – ribadisce Di Maio -: basti ricordare che, nel novembre di tre anni fa, in piena pandemia, s’inventò anche un pronto soccorso psicologico, telefonico, per le persone in isolamento domiciliare in quanto positive al Covid-19". "Oggi è il momento del lutto e dell’abbraccio per la scomparsa di una professionista e di un medico straordinario – conclude il Presidente della SdS-. Subito dopo, però, sarà necessario proseguire la riflessione su come sia stato possibile un omicidio così efferato ai danni di un medico che era appena uscito dal lavoro e sui rischi che corrono i professionisti della sanità. Poi sarebbe anche, a nostro avviso importante fare in modo che di Barbara Capovani, persona splendida e medico straordinario, non svanisse la memoria: sarebbe significativo che vi fosse un luogo o un evento che ci aiuti a custodirne e attualizzarne l’eredità. Perché la dottoressa Capovani ci ha lasciato un patrimonio di competenza e umanità che abbiamo il dovere di non disperdere".