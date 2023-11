"Mazzeo presidente-Costa in 5 anni non ha fatto le dighe"

"Fa sorridere il presidente del consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo, che rivendica quanto sia prioritario per la Toscana la difesa della costa. Mazzeo è stato presidente della commissione Costa dal 2015 al 2020: in cinque anni non è riuscito a far realizzare le dighe chieste da almeno dieci anni dagli abitanti di Marina di Pisa". Il deputato leghista Edoardo Ziello attacca il presidente dell’assemblea legislativa toscana chesulla sua pagina Facebook rilanciava la risoluzione del consiglio che impegna la Giunta regionale a far subito gli interventi a difesa dell’abitato di Marina, dopo la mareggiata dei giorni scorsi. "Le dighe foranee volute dalla Regione Toscana proprio a Marina - osserva Ziello - sono state realizzate soffolte e, nei giorni della tempesta Ciaran, non sono state in grado di contenere la mareggiata che ha travolto abitato ed esercizi commerciali. Come tra l’altro già ampiamente previsto. Tornare a parlare di tagli ai fondi Pnrr poi è assurdo. Come spiegato, infatti, si è ritenuto opportuno trasferire su altre programmazioni di spesa, con modalità e tempi differenti rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, alcuni investimenti per preservarli. Parliamo di progetti per lo più fermi o che comunque, alla luce dello stato di avanzamento attuale, non riusciranno ad essere completati entro l’estate del 2026 a causa dei ritardi della Regione". Non solo, secondo il parlamentare leghista, la "Regione Toscana, dal 2010 al 2022, ha ottenuto 259 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente contro il dissesto idrogeologico e ad oggi risulta che ne abbia spesi solo 88, per cui è in ritardo di 110 milioni, avendo investito meno del 60% delle risorse traferite, quindi, se vuole, Mazzeo può spiegarci questo".