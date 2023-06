Maxi traffico di cocaina. Arresti anche nel pisano

Pisa, 14 giugno 2023 – La trama sembra quella di un film. Ma personaggi e interpreti sono tutti veri, a cominciare dall’infiltrato della Guardia di Finanza (spacciatosi per portuale infedele) in un clan di trafficanti di cocaina e da un ostaggio di questi ultimi, liberato con una rocambolesca operazione prima di finire male a causa del mancato arrivo a destinazione alla Spezia di un carico d 100 chili di ’neve’ partito dall’Ecuador. Il sequestro di persona risale al novembre scorso. La notizia non è mai trapelata per permettere agli operatori della Sezione mobile del Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale della Fiamme Gialle e degli omologhi di Genova, di arrivare al risultato di ieri: l’esecuzione – tra Genova, Massa e Pisa – di nove ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Genova a fronte delle richieste della Procura distrettuale antimafia . Alla base dell’offensiva, una valanga di intercettazioni telefoniche autorizzate dopo gli indizi sul traffico internazionale raccolti dagli investigatori della Finanza sul territorio a cavallo tra La Spezia e la Toscana. L’ordinanza consta di oltre 100 pagine. Destinatari sono cinque albanesi, tre dominicani e un ecuadoriano. Resta il giallo del carico fantasma di coca partito a mezzo nave, occultato in borsoni stivati in un container imbarcato nel porto di Guayaquil in Ecuador ma mai arrivato sotto lo scanner della dogana di Genova, dove doveva essere incamerato da emissari del clan che poi lo avrebbero dovuto monetizzare con lo spaccio al minuto: un affare, sfumato, da 5 milioni di euro. Lanciato in mare prima dell’ormeggio della nave? E’ un’ipotesi. Certa invece la liberazione dell’ostaggio che avrebbe dovuto permettere alla banda di rintracciare il responsabile del mancato arrivo del carico. Che altro non era che l’agente sotto copertura con i panni del portuale infedele. Il ’rapito’ è un italiano, residente a Pisa. Venne liberato mentre, dopo l’imbarco forzato su un’auto a Carrara, una volta arrivato a Genova, rischiava di essere torturato e forse anche ucciso. Il colpo definitivo al clan è stato assestato ieri, con proiezioni anche internazionali. In collaborazione l’Interpol l’arresto a Tirana di Ardian Sufai, albanese di 38 anni. In parallelo i segugi dei Nuclei di polizia economico finanziaria di Genova e La Spezia hanno effettuato quattro arresti a Pisa, Massa e Carrara; in manette gli albanesi Ardian Xhindoli di 35 anni e Andrea Vasa di 26 anni, il domimnicano Francisco José Castello Tapia di 36 anni ritenuti compartecipati al gruppo di narcotrafficanti e una donna, Hane Sufaj di 36 anni, detentrice di un chilo di coca che alla fine di gennaio venne sequestrato ad un corriere nella zona di Arcola. Poi la raffica di perquisizioni. Nella casa di Xhindoli sono stati sequestrati 600 grammi di cocaina, 8mila euro in contanti, orologi griffati e altri oggetti preziosi.

Corrado Ricci