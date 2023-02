Città e provincia al setaccio da parte degli uomini dell’Arma. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, hanno effettuato un ampio servizio di controllo del territorio, in queste ore, finalizzato, più in generale, alla repressione dei reati contro il patrimonio, l’immigrazione clandestina e attinenti anche al Codice della strada.

Controlli nel cuore di Pisa e non solo.

In questo contesto, i militari, nel centro cittadino di Pisa, hanno segnalato una persona straniera per ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano; in particolare, la persona, è stata trovata priva di documenti al momento del controllo, ed è risultata irregolare sul territorio nazionale dalle veriche effettuate attraverso il database.