Maxi sequestro di droga: trovato con 23 chili di hashish in auto. Arrestato

Pisa, 9 maggio 2022 - Fermato con oltre 23 chili di hashish nascosti in auto, arrestato. Il maxi sequestro è arrivato al termine di un'operazione messa a segno dalla sezione antiterrorismo e pronto impiego della guardia di finanza di Pisa. Nel corso dell'operazione, i militari hanno individuato una Mercedes "Classe A" che si stava dirigendo da San Miniato verso la provincia di Siena.

Dalla perquisizione del mezzo i finanzieri hanno ritrovato un borsone da calcio contenente 16 panetti di hashish per un totale di oltre 23 chilogrammi di droga. Il conducente del mezzo, un 65enne italiano residente a Castelfiorentino, è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti del caso.