Maxi cantiere per la pavimentazione. Centro: ecco il piano da 1,5 milioni

In partenza il cantiere per riqualificare l’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria: prendono il via lunedì i lavori per la ripavimentazione dei lastricati in pietra. Un piano da 1,5 milioni di euro finanziato con fondi Pnrr che riguarda via Corsica, piazza Buonamici, via dei Mille e piazza Cavallotti. I lavori saranno divisi in quattro fasi: la partenza sarà lunedì da via Corsica; il secondo step riguarderà piazza Buonamici e il tratto di via Paoli; quindi il cantiere si sposterà per la terza fase in via dei Mille, che sarà quella più lunga, per poi concludersi in piazza Cavallotti, nel tratto che si ricongiunge con via Santa Maria.

"La riqualificazione di via dei Mille e delle strade limitrofe – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - è un intervento atteso da molto tempo e necessario per porre fine al degrado in cui da anni versa un tratto centrale dell’asse pedonale e turistico che collega piazza dei Cavalieri con via Santa Maria. Abbiamo atteso la fine della stagione estiva per cercare di limitare i disagi provocati dai lavori. Grazie al finanziamento di 1,5 milioni di fondi Pnrr, con il rifacimento dei lastricati in pietra arenaria restituiremo a questo angolo del nostro centro storico il decoro e il valore storico-artistico che merita, dedicando allo stesso tempo grande attenzione alla fruibilità, l’accessibilità e la sicurezza dei pedoni". "Grande soddisfazione – dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - per l’avvio di questo cantiere che è frutto di un lavoro preliminare di analisi di tutte le pavimentazioni in pietra della città, che sono state tracciate e per cui abbiamo stimato i costi di ciascun intervento e le priorità". "Con questa opera, si torna a dare continuità ad un percorso in pietra che ricuce e collega tutti i punti di maggiore attrazione turistica, da piazza dei Miracoli a piazza dei Cavalieri. Oltre a questi lavori, come Comune abbiamo stanziato ulteriori 1,84 milioni di euro per riqualificare gli altri lastricati del centro storico che versano in condizioni di degrado".

Il progetto. Obiettivo, il miglioramento dell’accessibilità dell’area. L’esecuzione dell’opera viene realizzata dal Consorzio Stabile Poliedro di Parma. Le lavorazioni principali riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale mediante l’impiego di pietra arenaria in via dei Mille, via Corsica e Piazza Buonamici per una superficie complessiva di circa 2.500 mq. Prevista l’installazione del percorso Loges per disabili visivi in corrispondenza delle intersezioni stradali per permettere una migliore accessibilità e fruibilità dell’area. Le lavorazioni riguarderanno anche il tratto stradale di fronte a Piazza Cavallotti.

Le modifiche al traffico sul nostro sito www.lanazione.itpisa.