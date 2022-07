Maxi cantiere dietro la Torre di Pisa Cambia la mobilità di mezza città

Tre settimane di Lavori straordinari per le nuove fognature ad opera di Acque Spa, presso la rotatoria di via Contessa Matilde e via Pietrasantina. Dal 25 luglio fino al 14 agosto, un insieme di opere rilevanti, per un investimento da 1,4 milioni di euro, porteranno alla chiusura del sottopasso di Via pietrasantina per tutta la durata dei lavori e il senso unico, in direzione Aurelia, nel sottopasso di viale delle Cascine. Alla fine dei lavori di Acque, il Comune di Pisa si occuperà del ripristino e riqualificazione della rotatoria.

"Acque Spa - dichiara il presidente di Acque Giuseppe Sardu -, è impegnata nella realizzazione di un importante progetto nel Comune di Pisa che si caratterizza come intervento di recupero ambientale e di risanamento. Si tratta di riorganizzare la raccolta delle acque reflue, tramite nuovi sistemi fognari che separeranno le acque reflue da quelle meteoriche. Al momento è in corso di esecuzione un primo macro-lotto".

I lavori porteranno inevitabilmente a delle criticità. "Speravamo di poter ridurre il tempo dei lavori, ma questo non è stato possibile – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli -. Senz’altro ci saranno dei disagi, ma per noi era fondamentale che la cittadinanza fosse preavvertita una settimana prima dell’inizio, scegliendo eventualmente percorsi alternativi". Gli fa eco il presidente di Acque Sardu: "Ci scusiamo in anticipo per i disagi che andremo a creare alla cittadinanza, ma confidiamo nella collaborazione con Comune, Pisamo e di Autolinee Toscane per ridurre le criticità". Le altre macro-aree oggetto di intervento in futuro saranno quelle di Pisa Sud Ovest e di Pisa Sud Est. Per quanto riguarda invece questo lotto di opere invece, relativi alla zona di Pisa Centro, sono stati suddivisi in due parti. La prima interessa l’area di Ingegneria dell’Università e prevede l’estensione dell’area servita dalla nuova fognatura e la sua prosecuzione fino alla linea ferroviaria. Saranno realizzati oltre 1.200 metri di nuove condotte fognarie lungo le vie Traini, Gabba, Cimabue, Diotisalvi, Giunta Pisano, Andrea Pisano e Barbaricina, per l’intercettazione degli allacci di scarico degli edifici.

L’intervento consentirà di superare l’attuale fognatura mista, migliorando le performance ambientali del sistema di raccolta e depurazione delle acque, a beneficio dell’ambiente e del territorio. La seconda proseguirà nell’area di via Cammeo e via Nelli, fino al ricongiungimento delle nuove condotte fognarie con il depuratore di San Jacopo. Fondamentale la collaborazione di Autolinee Toscana: "Abbiamo provveduto a realizzare percorsi alternativi– ha detto Luca Barsaglini, capo movimento provincia di Pisa di Autolinee Toscane -. Deviazioni significative ma dal punto di vista dei passeggeri non dovrebbero procurare grossi disagi".

Michele Bufalino