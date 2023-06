Maturità: la prima prova Moravia e Piero Angela le tracce più gettonate "Mezz’ora per decidere"

Piero Angela, Moravia, Quasimodo o la giornalista scrittrice Oriana Fallaci, sono le scelte dei liceali pisani, che alla prima prova scritta di maturità si sono trovati "spaesati" davanti a tracce inaspettate. Una scelta sempre molto delicata e che per qualcuno ha richiesto anche un’intera ora per decidere il da farsi. "Spero sia andata bene – racconta fuori dal liceo Classico, Gaia Giglia -. Mi aspettavo tracce su Pirandello o Svevo, alla fine comunque ho optato per il testo in prosa di Moravia. Ci ho messo ben 50 minuti per decidere. La sfida vera – ricorda però Giglia – sarà domani (oggi ndr) con la prova di latino". Il toto tracce della "notte prima degli esami" non è si avvicinato nemmeno lontanamente ai temi elaborati dal Ministero. "Mi aspettavo qualcosa che riguardasse l’intelligenza artificiale – racconta Virginia Cateni, studentessa del liceo Dini -. Mi sono sentita un po’ spaesata, alla fine ho scelto Moravia, anche se non sapevo chi fosse". Non per tutti è stata un’esperienza positiva, come spiega Mirko Salvadori, dell’istituto Pacinotti, indirizzo turistico: "Ci ho messo una mezz’ora abbondante per scegliere tra Piero Angela e il tema sull’attesa e la messaggistica istantanea. Volevo rimanere sul semplice, con queste due tracce ci hanno voluto aiutare". Molta serenità tra gli studenti che però si incupiscono pensando alla prova scritta di oggi. "Per quella – aggiunge – Salvadori -, serve un miracolo". Al contrario invece il compagno di scuola Damir Suca che si dice per niente preoccupato per la seconda prova: "L’importante è fare bene domani (oggi ndr), in economia aziendale sono bravo, per questo sono tranquillo". "Ho scelto Quasimodo, anche se non lo abbiamo studiato – spiega Luca Poderico, studente del liceo Classico -, la traccia comunque non presupponeva una conoscenza dell’autore." Né ottimista né pessimista sullo svolgimento della prova, la studentessa Emma Di Pascoli che ha optato per il testo di Oriana Fallaci: "L’ho trovato molto interessante, era il più difficile, ma il più bello. Ho potuto parlare della guerra in Ucraina e del governo". L’inizio dell’esame in alcune scuole ha subito qualche ritardo, sembrerebbe per alcuni problemi di ritardi di autobus, spiega qualche genitore mentre aspettano i figli all’uscita da scuola. L’inizio della prova, infatti, era previsto per le 8.30, ma per alcuni è slittato di 3040 minuti.

Enrico Mattia Del Punta