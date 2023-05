"Mattonaia per l’emergenza casa"

"La Mattonaia, una ferita aperta della nostra città" è la denuncia che Una città in comune fa con un’iniziativa promossa ieri mattina di fronte all’immobile di via degli Orafi, e da dove la lista candidata alle amministrative lancia le idee per un recupero dell’edificio abbandonato. Il complesso è stato costruito a partire dal 1985 salvo poi essere messo in vendita nel 2003, senza però trovare acquirenti. "Questo complesso è stato costruito con fondi pubblici ed oggi viene offerto al mercato con una stima a ribasso di poco più di 2 milioni – afferma Ciccio Auletta, candidato sindaco di Una città in comune e Unione Popolare -. Sono passati 20 anni e le amministrazioni che si sono succedute non hanno riservato alcun investimento e cura verso la Mattonaia. Noi proponiamo un piano serio di investimento per il suo recupero, togliendo questo prezioso immobile dal piano di alienazione per restituirlo alla città, sia per le abitazioni, che per la piazza, che per i fondi commerciali". Una città in comune lancia le tre idee per un recupero della Mattonaia, che la candidata Giulia Contini ci tiene a spiegare nel dettaglio: "Noi pensiamo che questo sia un complesso immobiliare prezioso da r restituire a Pisa. La Mattonaia offre già diverse abitazioni, spazi commerciali e una bellissima piazza che potrebbero essere utilizzate con pochi interventi - spiega Contini –. L’edificio hae già predisposto l’impianto idrico ed elettrico. Ci sono 11 alloggi disponibili in breve tempo, per un totale di 1100 mq, e utilizzabili come alloggi ponte per chi è in attesa nelle graduatorie, ma anche 7 fondi che potrebbero essere dedicati ad associazioni, economia sociale, o progetti di co-working. Per finire lo spazio di 700 mq di piazza pubblica e aperta, utilizzabile per mercato bio e a km 0".

E.M.D.P.