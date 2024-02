"Matteotti offre ancora un esempio di come si può e deve fare politica"

Taglio del nastro ieri al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi a Pisa, la mostra “Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini”, promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni della morte di Giacomo Matteotti e dal CIDIC - Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa. Visitabile fino al prossimo 11 aprile, la mostra offre l’occasione di conoscere il parlamentare socialista barbaramente ucciso dai fascisti il 10 giugno del 1924. Le testimonianze presenti in mostra, concesse dalla Fondazione di studi storici Filippo Turati, restituiscono al pubblico l’immagine viva di un uomo premuroso con la famiglia, colto, sportivo, militante socialista, amministratore, deputato in Parlamento, nella sua coraggiosa e irriducibile lotta per la democrazia e la libertà. "Il Comune ha sostenuto questa iniziativa – ha detto il sindaco Michele Conti – nella convinzione che la conoscenza della nostra storia è il primo gradino per promuovere la cittadinanza attiva, dei giovani in modo particolare. Pisa e la sua comunità cittadina, lo ripetiamo ad ogni commemorazione importante, ha un dovere in più di altre città nel ricordare pubblicamente certi momenti della storia e certe figure". "La figura di Giacomo Matteotti, può e deve continuare ad essere studiata. Perché offre ancora oggi un esempio su come si può e si deve fare politica– ha aggiunto – e di come interpretare il ruolo di amministratori pubblici". La mostra, itinerante, è partita dalla Camera dei Deputati per poi fare tappa al Polo museale dell’Università Sant’Orsola di Napoli e all’Archivio di Stato della Reggia di Caserta ed arrivare, così, a Pisa – unica tappa toscana – con un allestimento ampliato. Ospitata nelle sale del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, che fa parte del Sistema Museale di Ateneo, la mostra “Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini” sarà vistabile fino all’11 aprile 2024 con il seguente orario: 9-19, dal lunedì alla domenica (Ingresso gratuito). Nel periodo di apertura della mostra saranno organizzate visite guidate per i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado. L’esposizione fa parte di “Giacomo Matteotti. La forza delle idee, i valori della nostra democrazia”, l’iniziativa curata dal CIDIC-Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’Università di Pisa in occasione del centenario della morte di Matteotti.