Matteo Ferrucci ancora In Cammino: "Fare il sindaco è il lavoro che amo. Grande responsabilità. Con gioia"

Altro giro, altra corsa. Dopo cinque anni di mandato, Matteo Ferrucci è il candidato sindaco della Lista Civica Vicopisano in Cammino, e a pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione che ha raccolto più di duecento presenze, ci parla dei progetti più urgenti da realizzare per il territorio, in vista delle prossime amministrative.

Cosa l’ha spinta a ricandidarsi?

"Io mi sono messo a servizio, ma è stato il gruppo di Vicopisano in cammino a indicarmi, si tratta di un gruppo di una cinquantina di persone che si incontrano e si sentono regolarmente in cui convogliano tante energie, di persone del civismo e anche giovani. Ne sono stato felice, perchè fare il sindaco è un lavoro che mi piace molto, un ruolo del quale sento la responsabilità ma anche la gioia".

Quali sono le priorità da inserire nel programma elettorale?

"Abbiamo un gruppo dedicato a questo, che verrà messo a punto in modo accurato, composto anche dagli ex amministratori, saranno prese le istanze che verranno fuori dagli incontri che faremo. I cardini del programma saranno la scuola, come investimento e come idea del futuro sociale nel quale nessuno deve rimanere indietro, e l’ambiente, partendo da quello che già abbiamo fatto. Vicopisano deve continuare ad essere un gioiello, sia come decoro che come politiche globali, vitalità, socialità, anche grazie all’importante aspetto dell’associazionismo".

Il territorio e le sue bellezze ma anche l’aspetto della sicurezza: quali progetti in questo ambito?

"Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza fortunatamente non abbiamo grosse problematiche, anche dai report delle prefetture e dei carabinieri possiamo dire che siamo tra i comuni più sicuri da questo punto di vista, non dobbiamo però abbassare la guardia continuando con le iniziative dei gruppi di vicinato, con un sistema di telecamere molto aperte e di incontri periodici con le forze dell’ordine per monitorare costantemente la situazione. Continueremo a portare avanti anche l’importante aspetto della sicurezza stradale con i lavori di asfaltatura e in primo piano resterà anche la sicurezza idrogeologica del territorio".

Quali canali comunicativi prediligerà nella campagna elettorale?

"Siamo sempre stati molto attivi sui social e sui gruppi whatsapp, e continueremo a farlo, ma ci sembra molto importante instaurare un dialogo diretto, come abbiamo sempre fatto, incontrando le persone e le associazioni con un percorso partecipativo di ascolto e interazione".

Alessandra Alderigi