Matteo Cecchelli sottoscrive la Nuova Carta di Avviso Pubblico

San Giuliano Terme 11 aprile 2024- Il candidato sindaco del centro sinistra al Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli ha sottoscritto la Nuova Carta di Avviso Pubblico, l’associazione degli enti locali e regioni contro la mafia e corruzione di cui è membro del direttivo dal 2019. Nell’ambito di un incontro conoscitivo al circolo Arci di Pontasserchio, si è parlato dell’importanza della Carta e del valore della sua sottoscrizione, con l’intervento della rappresentante provinciale Avviso Pubblico Francesca Mori, che ha illustrato le caratteristiche e l’applicazione in contesti di vita quotidiana dell’associazione Avviso Pubblico, ricostruendone il percorso dalla nascita. Alberto Vannucci, professore ordinario di Scienza Politica UniPi e Co-coordinatore Carta di Avviso Pubblico ha approfondito ampiamente i concetti del rapporto tra l’antimafia l’anticorruzione e la trasparenza, le buone pratiche amministrative, quali sono i settori preferiti dalle mafie e come entrano nelle amministrazioni, perché è importante non tralasciare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i piani della trasparenza e dell’anticorruzione. A moderare l’incontro Nicola Filippi, del comitato elettorale per Matteo Cecchelli sindaco. “L’attenzione di Avviso Pubblico è concentrata sui valori della legalità, per lottare contro corruzione e infiltrazioni mafiose- ha spiegato Mori- serve il lavoro quotidiano dell’associazione, che deve osservare l’economia, considerando anche che abbiamo in Toscana una serie di attività che non vengono monitorate in termini di riciclaggio”. I rappresentanti dei cittadini vengono esortati a porre sempre l’attenzione specialmente alle “piccole corruzioni”, come quella del bullismo o del gioco d’azzardo, perché è dalle piccole cellule che partono le attività illecite. “E’importante il concetto di “rete”, perché gli amministratori non si sentano soli in questa azione quotidiana” ha aggiunto Mori. Il professor Vannucci ha ripercorso la genesi dell’associazione e specificato a cosa serve la carta di avviso pubblico: “è indispensabile per riallacciare il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’amministrazione. Volendo fare questo l’amministratore pubblico assume su di sé un incarico su base volontaria, un impegno pubblico rendicontabile di responsabilità.” Cecchelli ha concluso l’incontro ribadendo l’importanza dei temi dell’antimafia e dell’anticorruzione fin da giovani “ho sempre seguito questi temi nel mio percorso personale e politico- ha spiegato- l’amministrazione mette in atto capillarmente tutte le prassi per evitare il radicalizzarsi della corruzione in tutti i settori sensibili., e tenere alta l’attenzione a riguardo. Noi come comitato quando abbiamo deciso le iniziative della campagna elettorale abbiamo deciso di non ricevere donazioni da parte di privati e di aziende per la mia candidatura, questo non perché accettandole si compia un errore, è anche previsto dalla legge, ma io ho sempre voluto fare politica da persona libera, e se sarò eletto sindaco continuerò a far