Masterplan Sant’Ermete Giù le vecchie palazzine

PISA

Operai al lavoro da ieri a Sant’Ermete per procedere alla demolizione di due fabbricati, come previsto dal masterplan per la riqualificazione degli edifici popolari nel quartiere, ma sta per ripartire anche il cantiere per il completamento dell’edificio Erp da 33 alloggi dopo la conclusione del nuovo iter di affidamento dei lavori concluso da Apes. "Prender forma - osserva il sindaco Michele Conti - la riqualificazione di Sant’Ermete che in passato è stato oggetto di vicende tormentate e durate anche troppi anni. Siamo convinti che porteremo in fondo il nostro piano che prevede il recupero e la riqualificazione dei fabbricati per migliorare la vita del quartiere e dei suoi abitanti. Intanto, un primo fabbricato da 39 alloggi è stato terminato, consegnato e già abitato, mentre i lavori del secondo, fermi per problemi con la ditta aggiudicataria, a breve ripartiranno dopo che sono stati assegnati a una nuova azienda costruttrice. Infine, da oggi parte la demolizione di due fabbricati che lasceranno posto a spazi pubblici, parco e parcheggi. Il nostro piano prevede poi la riqualificazione di tre altri fabbricati per un totale di 21 alloggi che saranno oggetto di rigenerazione urbana". Conti sottolinea anche che l’amministrazione "sta lavorando con i cittadini del Comitato di Sant’Ermete per trovare una definizione e una procedura relative al sistema dell’autorecupero che riguarderebbe alcuni appartamenti oggetto di riqualificazione".

Il vicesindaco, con delega ai grandi interventi Erp, Raffaele Latrofa, ricorda che "il Comune ha messo a disposizione 800 mila euro, mentre un milione lo ha messo Apes e un altro milione la Regione: il cantiere è già stato consegnato e i lavori, in partenza nei prossimi giorni, saranno conclusi a inizio 2025 e nel nuovo masterplan per la riqualificazione di Sant’Ermete che abbiamo approvato, i tre vecchi fabbricati non vengono più demoliti ma riqualificati e messi a norma, mentre vengono abbattuti i due fabbricati centrali al posto dei quali ci saranno area a verde pubblico e parcheggi". Infine, l’assessore alla Casa, Giovanna Bonanno, sottolinea che "gli alloggi disponibili saranno assegnati sulla base alla nuova graduatoria del Bando Erp che è quasi ultimata e sarà pubblicata a settembre".

Gab. Mas.