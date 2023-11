Arriva il primo Master in Fashion Hi-Tech: a Pontedera moda e robotica si uniscono

Pisa, 13 novembre 2023 – Un percorso di alta formazione riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) che unisce moda e tecnologie della robotica e che presenta caratteri di unicità nel panorama internazionale in ambito fashion. Nel distretto di Pontedera (Pisa), in Toscana, l'alta formazione e il mondo universitario di eccellenza si uniscono al servizio del sistema moda Made in Italy. Nasce oggi il Master in Fashion Hi-Tech. È Alessandro Bertini, il direttore dell’Istituto Modartech a presentarci le caratteristiche del nuovo percorso di studi: "Con il Master in Fashion Hi-Tech diamo inizio a un percorso di altissima formazione che presenta caratteri di assoluta unicità nella didattica fashion a livello internazionale, mettendo insieme soggetti diversi della ricerca, dell'istruzione e del mondo imprenditoriale, per formare figure professionali in grado di trovare un lavoro altamente qualificato in molteplici ambiti settoriali. Crediamo infatti che sia necessario uno spirito di squadra nel segno della multidisciplinarietà per far tendere sempre più all'eccellenza l'industria della moda Made in Italy, grazie alla contaminazione tra cultura e creatività, tra visione e innovazione, tra manifattura e ingegno".