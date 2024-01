Massacrato dai ladri. Voleva fermarli. I fratelli violenti finiscono in manette

"Sono intervenuto per proteggere le commesse", avrebbe detto il 40enne ai soccorritori. I malviventi, però, lo hanno picchiato brutalmente prima di darsi alla fuga, e lui è ancora ricoverato. E’ successo all’esito del furto commesso da tre uomini domenica sera, in un supermercato di Cascina. Tutto è cominciato quando i tre si impossessano di vari generi per 160 euro. Ma è quando i tre cercano di lasciare il market che la situazione degenera. I malviventi nel tentativo di guadagnarsi la fuga – secondo quanto ricostruito – prima minacciano un commesso del negozio che li aveva scoperti, dopo picchiano un uomo che aveva tentato di bloccarli. Il 40enne, a seguito delle importanti lesioni subite per le botte dei ladri, appunto, è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale: gli hanno spazzato una gamba ed ha 40 giorni di prognosi.

La banda, a quel punto si allontana i velocemente dal luogo: dopo aver causato le gravi lesioni personali alla vittima la scelta è quella di abbandonare la refurtiva e darsi alle gambe nelle vie del centro abitato. Intanto, per l’accaduto, scatta l’allarme e sul posto intervengono gli equipaggi dei carabinieri di Bientina del norm di Pontedera. Le indagini, ma soprattutto le ricerche, iniziano all’istante. L’area intorno al supermercato e tutta la zona vengono subito battute e passate sotto la lente. Infatti, nel centro cittadino, a breve distanza dal supermercato, i militari dell’arma individuano due dei tre malfattori che, a piedi, tentavano di dileguarsi. Si tratta di due giovani che vengono prontamente bloccati e identificati in due fratelli di origini rumene di 27 e 23anni, che finiscono in manette nella flagranza di reato di furto aggravato, lesioni personali gravi in concorso e resistenza a pubblico ufficiale per le condotte tenute nei confronti dei carabinieri durante la fase di arresto. Gli stessi, sono stati trattenuti nella camera di sicurezza della compagnia e ieri mattina sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Pisa che ha convalidato l’arresto e disposto, quale misura cautelare, l’obbligo di firma giornaliera in caserma. Sono in corso le ricerche del complice

Carlo Baroni