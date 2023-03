Masoni e Bollani alla scoperta dei mitici Beatles

Doppio appuntamento dedicato ai mitici Beatles. Guide d’eccezione lo storico del rock Marco Masoni e la pianistacantante Frida Bollani Magoni. Location: l’Ex-wide di via Franceschi. La prima serata del ciclo battezzato "Chiedi chi erano i Beatles" è in programma venerdì, la seconda venerdì 21 aprile (19,30-23). I due alterneranno momenti di racconto, ascolto di audio e proiezione di video, con la presenza di alcuni prestigiosi ospiti che – anche insieme a loro - canteranno e suoneranno brani dei Beatles. Tra gli altri, ad oggi, sono confermate la presenza e gli interventi di: Petra Magoni, Valentina Grigò, Tao e Marina Mulopulos. "I Beatles sono forse la band che conosco meglio tra le tante di cui mi occupo - dichiara il critico musicale – oltre ad aver negli anni studiato nei dettagli la loro incredibile produzione e le loro tecniche compositive e di registrazione ho visitato i loro luoghi a Liverpool e Londra, compreso il mitico studio di registrazione di Abbey Road, quindi questi per me saranno appuntamenti davvero speciali: quando Frida mi ha chiesto di fare queste due lunghe serate ho accettato felice e senza riserve. Poi lei è un vero vulcano di idee!". "L’idea - conferma la giovane pianista – è partita da me, conosco Marco da sempre e la sua competenza nel parlare degli artisti e nello scovare aneddoti o versioni particolari dà sempre un valore aggiunto ai tanti incontri. I Beatles sono la mia band preferita e in quelle sere faremo a gara a chi ne sa di più!". Saranno due piccole maratone, le porte del locale si apriranno alle 19 e verranno mostrati video rari dei Fab Four, poi Masoni e Bollani alle 19,30. Gli avventori troveranno anche una mostra di copertine della discografia della band, provenienti dalla collezione privata di Masoni. La prima serata sarà dedicata agli anni dal 1965 al 1967, quelli degli album Help, Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Magical Mistery Tour e i singoli con inediti; la seconda agli anni dal 1968 al 1970 e saranno affrontati i dischi The White Album, Yellow Submarine, Abbey Road, Let It Be e altri singoli con inediti". Le serate hanno il patrocinio del Comune di Pisa e sono organizzate in collaborazione con Ex-Wide e Promosferae.aps.