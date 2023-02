Marzo di Donna, rassegna di eventi organizzata dalle pari opportunità di Vicopisano

Marta Galluzzo e Valentina Bertini

Vicopisano (Pisa), 28 febbraio 2023 - Marzo di Donna, al via la rassegna di eventi del Consiglio per le Pari opportunità di Vicopisano, presieduto da Marta Galluzzo e la cui Assessora di riferimento è Valentina Bertini. Cinema, teatro, libri, strade di donne, mostra e laboratorio, incontri, camminate, forme d'arte e di socialità contro ogni forma di violenza, di pregiudizio e di discriminazione.

GALLUZZO - "Ogni anno a febbraio - dice la presidente Galluzzo - siamo sempre più subissate di richieste e di iniziative. Riscontriamo tanta voglia e tanto bisogno di approfondire temi sociali importanti e siamo veramente liete che venga scelto il nostro Consiglio per veicolare e divulgare questi messaggi." "E' il nostro impegno più grande, che perseguiamo con tenacia - aggiunge l'assessore Bertini - cercare di dare voce a tutti e a tutte, contro ogni espressione di violenza, pregiudizio, stereotipo e discriminazione."

PROGRAMMA - Il programma inizia con "Diversamente", cineforum contro l'intolleranza e la paura del diverso, al Teatro di via Verdi di Vicopisano, a cura di TheThing, da un'idea di Marina Marchetti. Il 5 marzo sarà proiettato 'The Elephant Man', con interventi di Gabriele De Luca, presidente di The Thing, e di Elia Marchi, production manager di zimbrAVideo srl, il 12 marzo sarà la volta di 'Suffragette', con interventi di Chiara Fantozzi, storica e borsista Marie Curie e di Lucia Gonnelli, insegnante di italiano e di storia alla scuola secondaria di secondo grado e il 19 marzo si conclude con 12 anni schiavo, con un intervento di Elia Morelli, ricercatore di storia all'Università di Pisa e analista geopolitico per Domino. Ogni film inizia alle 18:00.

GIARDINO - Mercoledì 8 marzo, alle 18:00, sarà inaugurato il 'Giardino Tina Bassi' (una iniziativa che rientra nel progetto "Strade di donne", portata avanti dal Cpo con l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi), a San Giovanni alla Vena, avvocata italiana nota per il forte impegno in difesa dei diritti delle donne. Sabato 11 marzo, alle 15:30, sarà presentato il libro 'Frammenti di fumo' di Andrea Montana, a cura della Consigliera alla Cultura Elena Pardini, in Biblioteca." Lo stesso giorno, alle 18:00, sarà inaugurata la mostra e ci sarà il laboratorio delle Artiviste al Circolo ARCI L'Ortaccio. Domenica 12 marzo, in occasione del Mercatino del Collezionismo, sarà offerto, un omaggio floreale, a tutte le donne, dal Comitato organizzatore, per la Casa della Donna Pisa, in Piazza Cavalca. Sabato 18 marzo, alle 21:00, al Teatro di Via Verdi, debutto dello spettacolo 'Ogni sussulto del cuore' a cura del Consiglio per le Pari Opportunità. Il progetto e la messa in scena sono i Valentina Grigò e Letizia Pardi. Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] Venerdì 24 marzo, alle 18:00, in Sala del Consiglio, incontro con Anna Rastello su "Disabilità, superpoteri, tabù o normalità?", in collaborazione con Associazione Dèi Camminanti, e sabato 25 marzo, alle 10:00, a seguire camminata per tutti a Vicopisano con le Joëlette (carrozzelle da fuoristrada che consentono anche a chi ha difficoltà di deambulazione o disabilità di fare escursioni su terreni in pendenza), con AEliante, in collaborazione con Associazione Dèi Camminanti.Sarà ospite la campionessa paralimpica di nuoto, nominata ambasciatrice dello sport per tutti in occasione dell'ultima Festa dello Sport di Vicopisano, Valeria Pappalardo. Venerdì 31, alle 18:00, in Sala del Consiglio, "Le ribelli, storie di donne che hanno sfidato la mafia", incontro con la giornalista e scrittrice Mimma Scigliano che ha scritto questo viaggio sonoro per Rai Radio Tre.

M.B.