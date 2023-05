Martinelli, sveglia all’alba Incontro con i lavoratori diretti al corteo di Bologna

È iniziato all’alba il sabato del candidato sindaco di Pisa per il centrosinistra Paolo Martinelli ha incontrato lavoratrici e lavoratori in partenza da Pisa per la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro le politiche del Governo in materia di lavoro, sanità e fisco. "Ho voluto essere presente alla partenza - dice Martinelli – per esprimere sostegno alla lotta sindacale contro le misure del Governo che tagliano ulteriormente le risorse per la sanità, liberalizzano la precarietà, non costruiscono un fisco più equo e non affrontano il grande tema del contrasto allo sfruttamento e al lavoro povero. È stata anche l’occasione di confermare la massima attenzione, da parte mia, su vicende locali come quella delle lavoratrici degli appalti dei servizi di nidi e scuole dell’infanzia, gli esuberi alla Vodafone di Ospedaletto e verso le sacche di lavoro ultra-precario in settori come il turismo. Su appalti e subappalti - confermo l’impegno programmatico di uscire dalla logica del ribasso, di istituire un sistema informativo che assicuri il continuo monitoraggio degli interventi programmati da Comune e privati, e a verifica rigorosa che appalti e subappalti garantiscano alle lavoratrici e ai lavoratori salario minimo, orari ragionevoli e condizioni di lavoro dignitose".

Ma il candidato sindaco del centrosinistra ha anche firmato in diretta l’impegno a sostenere la campagna di "Voto dove vivo", lanciata da Giovanni Saraco, segretario provinciale dei Giovani democratici per combattere l’astensionismo inizianto dai "5 milioni di astensionisti forzati che per motivi di studio, lavoro o di cura non si recano alle urne, lavoratori e studenti fuori sede. "La Pisa che vogliamo - ha detto Martinelli è città dell’ascolto e della partecipazione. Ciò si fa solo coinvolgendo e valorizzando le voci di tutte le componenti che vivono a Pisa. Ho molto apprezzato l’iniziativa e prendo l’impegno, se sarò eletto, a fare il possibile nella direzione proposta". "Lacittadinanza dei fuorisede a Pisa è tema fortemente sentito. A fronte di 90mila pisani, circa 50mila sono gli iscritti all’università di cui 30mila fuorisede. Una città di 120mila abitanti, ma un quarto di loro oggi non ha voce".