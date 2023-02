Martinelli scrive il programma con il M5S

di Gabriele Masiero

PISA

Cinque tavoli tematici e oltre 100 pagine di analisi che saranno la basa del programma elettorale. Il candidato sindaco del centrosinistra, Paolo Martinelli, e la sua coalizione scaldano i motori in vista delle elezioni, ma soprattutto rompono gli indugi sulle alleanze visto che nella foto dell’evento conclusivo compaiono anche i rappresentanti del M5S, che a questo punto (in attesa di un’ufficialità che tarda ad arrivare da Roma) può essere considerato a pieno titolo parte dell’alleanza che già raggruppa Pd, Sinistra Italianaverdi, Sinistra civica ecologista, +EuropaRiformisti e la lista civica dello stesso Martinelli. I cinque tavoli, ciascuno dei quali ha prodotto un dettagliato documento di analisi, hanno lavorato su politiche sociali, sanitarie, abitative e diritti (Tavolo 1 coordinatori Antonio Sconosciuto e Sara Barsanti), lavoro, economia, turismo, commerci e attività produttive (Tavolo 2 coordinato da Andrea Bonaccorsi e Grazia Ambrosino), urbanistica, mobilità, ambiente e infrastrutture (Tavolo 3 coordinato daMario Pasqualetti e Luisa Santini, con la collaborazione di Dario Franchini), istruzione, cultura, università e sport (Tavolo 4 coordinato da Andrea Piccaluga) e partecipazione, trasparenza, amministrazione e società partecipate (Tavolo 5 coordinato da Emilia Lacroce). Complessivamente sono state 85 le persone coinvolte (appartenenti a tutti i partiti della coalizione, M5S compreso, che lo staff di Martinelli continua per ora a definire come uditore): "Sono sinceramente grato ai coordinatori e alle forze politiche che hanno accettato e condiviso il metodo di lavoro - osserva il candidato sindaco del centrosinistra - e, in particolare, a tutti i partecipanti perché, quando non è uno slogan, la partecipazione è impegnativa ed esigente: nei prossimi giorni farò sintesi di tutti i contributi fondendoli in un programma organico che invierò ai partiti entro il 20 febbraio perché possano essere apportate le eventuali integrazioni necessario. A inizio marzo lo presenteremo alla città, nel corso di un grande evento centrato sui 10 punti fondamentali che caratterizzeranno la nostra proposta per Pisa".

Tavolo 1: Veroni e Stampacchia (+Europa); Scognamiglio, Basta, Zambito e Montanaro (Pd), Talenti e Profili (Europa Verde), Malacarne, Ciangherotti e Fiori (Sce), Piu, Pasqui e Cappello (Si), Lucchi e Balestri (Civica Martinelli), Favilla e Mazzucca (M5S).

Tavolo 2: Ravagni, Pisani e Balducci (+Europa), Picchi, Trapani, Pizzanelli e Forte (Pd), Aloisi e Di Iori (Europa Verde), Corsini e Luzzati (Sce), Carboni e Fagiolini (Si), Nannipieri (Civica Martinelli) e Davini (M5S).

Tavolo 3: Gamba e Eligi (+Europa); Biondi, Trapani, Di Crosta e Ferrante (Pd), Aloisi e Di Iori (Europa Verde), Dell’Omodarme, Marchetti e Bettini (Sce), Carlo Modica, Rossi e Carminati (Civica Martinelli) e Tolaini (M5S).

Tavolo 4: Balducci e Da Caprile (+Europa), Scognamiglio, Picchi e Trapani (Pd); Mezzacapo e Talenti (Europa Verde), Giorgelli, Maccioni e Ravviso (Sce), Burchi e Floriano (Civica Martinelli), Baronti e Fiori (M5S).

Tavolo 5: Vivaldi (+Europa), Di Gaddo, Serfogli, Landucci e Picchi (Pd) , Profili (Europa Verde), Fichi, Greco (Sce), Magliano e Grugnetti (Si), De Martino e Pagano (Civica Martinelli) e Amore (M5S).