Martinelli ora attacca: "Nessuna apertura a Conti"

"II progetto civico e progressista si è espresso in modo unitario, per voce di Paolo Martinelli capogruppo de La città delle persone con una dichiarazione nella quale ricordava che aveva chiesto alla maggioranza di fornire una rosa di nomi adeguata e composta da figure moderate ma la proposta è stata rifiutata". Parole e musica firtmate dai capigruppio del centrosinistra: oltre a Martinelli, dunque, anche Matteo Trapani (Pd) e Luigi Sofia (Sinistra unita). La precisazione arriva 24 ore dopo le dichiartazioini di voto in aula, bocciate anche da Ciccio Auletta, che ha criticato aspramente il tentativo di "apertura" politica proposta da Martinelli in occasione della conferenza dei capigruppo. Ma è proprio la parola apertura a non piacere all’ex candidato sindaco che, infatti ieri ha convinto i suoi alleati (lunedì piuttosto in imbarazzo, La Nazione era in aula) a prendere carta e penna e precisare che "richiedere alla maggioranza una rosa di nomi moderati, non rappresenta alcuna apertura né legittimazione politica dell’operazione di trasformismo pseudo-civico del sindaco Conti (da Msi, ad An, alla Lega), bensì di una volontà di proporre una figura di maggiore garanzia per tutte le componenti del Consiglio Comunale". Era stato proprio Conti a "leggere" le parole di Martinelli come "un riconsocimento del nostro progetto politico". Il centrosinistra ribadisce anche che dovrebbe "essere di prassi quando si vota chi presiederà un’assemblea elettiva" provare a cercare soluzioni condivise, ma ha la memoria corta visto che quando era maggioranza non ha mai concesso questa possibilità alle opposizioni. Il tentativo di Martinelli e compagni è quello di mostrare all’esterno una compattezza che invece scricchiola già da un po’: da quando da sinistra, a sconfitta nelle urne ancora calda, si è provato a rilanciare la figura di Martinelli come leader della coalizione anche all’opposizione. Proposta respinta subito dal Pd ma anche da Sinistra unita (o Sinistra italiana, visto che la componente fontanelliana ora che l’ex sindaco ha riabbracciato il Pd di Elly Schlein è rimasta piuttosto sotto traccia) ha scelto un percorso autonomo. e all’ex candidato sindaco è rimasta solo la guida degli eletti della sua lista civica. Intanto, il consiglio comuanle ha varato le commissioni consiliari: nella prima commissione siederanno Biondi e Ferrante (Pd), Ciavarrella e Vouk (Pisa al centrto), Nerini e Del Rosso (Fdi), Poli (Lega); nella seconda Barsantini, Compare e Orlanza (Fdi, Ciavarrella (Pisa alcentr), Gennai (Lega), Ramalli e Scognamiglio (Pd), Sofia (Sinistra unita), nella terza Caruso e Costa (Pisa al centro), Lacroce (Citta delle persone), Maggini (Sviluppo e Territorio), Mancini (Fdi), Ziello (Lega), Pagnin e Trapani (Pd); nella quarta Bonsangue (Fi), Cerri e Tramontana (Pisa al centro), Benedettin (Sviluppo e territorio), Niccolai (Fdi), Auletta (Diritti in comune), Gionfriddo (Città delle persone) e Bruni (Pd). Fanno partte invece della prima commissione di controllo e garanzia Auletta, Bonsangue, Del Rosso, Gionfriddo, Maggini, Pagnin, Poli, Sofiua e Tramontana e della seconda Auletta, Benedetti, Bonsangue, Gennai, Lacroce, Orlanza, Sofia, Trapani e Vouk