Martinelli e l’attesa a notte fonda "Ballottaggio? Una prima vittoria"

di Ilaria Vallerini

"L’importante è partecipare". Si sente alzare questa voce tra le file del centrosinistra riunito davanti al quartier generale di via San Martino. "Dove è Paolo? Verrà?", chiede un altro guardandosi intorno alla ricerca del candidato sindaco Martinelli. Intanto, gli occhi sono puntati verso i piccoli schermi degli smartphone stretti in pugno. Un voto ad alta tensione poiché l’opzione tra la sconfitta del centrosinistra e il ballottaggio si conta sulle dita. In testa è il candidato sindaco del centrodestra, Michele Conti, con il 49,88% (circa) e ad un passo dalla riconferma al governo della città, mentre il centrosinistra con il candidato sindaco Paolo Martinelli si attesta intorno al 41,24%. Circa 3mila voti separano i due contendenti. E’ una notte da batticuore tra riconteggi, numeri, percentuali, attese. Il grande assente è proprio Martinelli e in molti iniziano a sentire la mancanza del sostegno del candidato nella sede di San Martino, gli animi si scaldano perché la sconfitta è nell’aria tra molti "E’ finita", dicono altri. L’amaro in bocca aumenta di minuto in minuto. Molte maglie "arancioni" (il colore scelto per la campagna di comunicazione di Martinelli) però non perdono la speranza almeno di andare al ballottaggio del 28 e 29 maggio. Una piccola finestra di speranza in un quadro buio rispetto alle aspettative. Aspettative anche di partecipazione (con la chiamata al voto dei cittadini da parte del candidato sindaco del centrosinistra ed ex presidente delle Acli), che sono state disattese con un alto livello di astensionismo in città. Il Pd traina sotto il 24%, la città delle persone si ferma intorno al 7%, Sinistra Unita non va oltre 7%, Sinistra Unita al 2% e M5S naufraga al 3%.

"Attendiamo il dato definitivo, per noi andare al ballottaggio sarebbe una vittoria. In caso contrario vedremo lo scarto e eventualmente chiederemo il riconteggio", commenta il segretario cittadino del Pd, Andrea Ferrante. Sono voti decisivi che segneranno il destino della città e dei suoi cittadini: per il centrosinistra perdere al primo turno significherebbe una grave sconfitta e un rewind ai giorni amari del 2018, quando il centrodestra detronizzò il governo di centrosinistra. Una sconfitta anche per il cosiddetto "modello Pisa", fondato sulla "partecipazione dei cittadini", un mantra per Martinelli che ha ripetuto per l’intera campagna elettorale tra una passeggiata nei quartieri cittadini e un caffè. Ad allontanarsi così sarebbe tanto il progetto ancorato su premesse di ‘grande partecipazione’(nonostante la chiamata al voto è stata scarsa la partecipazione rispetto alle amministrative del 2018) quanto la scommessa sulla contesa elettorale pisana come laboratorio nazionale, dopo aver incassato un accordo con il Movimento 5 Stelle, sudatissimo e a fil di lana, e con una coalizione composta da cinque liste (Pd, M5S, Sinistra Unita, Riformisti e la lista civica La città delle persone).

Una eventuale liaison sempre più evidente dopo la recente visita di Elly Schlein in città (la seconda in pochi mesi) per la chiusura della campagna elettorale in Largo Ciro Menotti. Quando aveva dichiarato che sarebbe "la partita di Pisa sarà decisiva, tornerò a Pisa per la terza volta quando avremo vinto le elezioni". Anche questa partita ora è in bilico e il suo destino è legato agli ultimi conteggi.