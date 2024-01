Marito perseguita la ex: "Si è introdotto in casa. Ho registrato la sua voce col pc"

Pisa, 14 gennaio 2024 – Sono stati sposati e ora sono separati da un po’ di anni. Un rapporto difficile, tanto che lei è stata seguita anche da un centro antiviolenza. A lei, che oggi vive a Pisa, era stata assegnata la casa dove i coniugi abitavano prima, quando erano sposati, all’Elba, mentre lui restava il proprietario di altri appartamenti nello stesso stabile. Ed è sull’isola che sarebbero avvenuti i fatti contestati. "Il mio ex marito si è introdotto nella terrazza. La sua voce è stata registrata". Le querele presentate dalla donna in passato per (612, minacce e 612 bis, stalking) erano state archiviate e invece quelle più recente per molestia o disturbo delle persone (cp 660) o violazione di domicilio (614) sono state accolte dal giudice per le indagini preliminari Dal Forno che ha disposto l’imputazione coatta di lui.

La storia per come è stata ricostruita al momento in Tribunale. L’uomo, in passato, era stato già allontanato dalla famiglia. Ma a giugno del 2022 sarebbero accaduti nuovi fatti. Due riguardanti l’auto della ex moglie. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe creato difficoltà per il parcheggio con presunti lavori nel piazzale che si trova davanti all’edificio. E, qualche giorno dopo, sempre l’uomo, secondo la ricostruzione effettuata dalla donna, si sarebbe introdotto nella terrazza e da lì nella sua casa. La signora aveva lasciato il tablet acceso, perché "avevo il sospetto già da giorni che ci fossero intrusioni, trovavo alcuni oggetti spostati". Il dispositivo avrebbe ripreso la voce dell’indagato, ora imputato. "Era entrato in mia assenza e contro la mia volontà".

Le querele passate, su richiesta del pubblico ministero, erano state archiviate. Non c’è la prova - aveva sostenuto anche stavolta il pm - che la voce immortalata sia quella dell’uomo e che quindi lui sia entrato nell’abitazione. Ma la donna si è opposta con il suo legale, l’avvocato Arianna Tabarracci del foro di Pisa, e il gip ha disposto l’imputazione del marito che andrà a processo. La prima udienza deve ancora essere fissata.