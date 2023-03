Mariotti ufficializza la candidatura E al ‘Centro’ corre anche Buscemi

di Gabriele Masiero

PISA

Oggi al bar dell’Ussero il Terzo polo (Azione, Italia Viva, Liberal forum e Psi) presenta ufficialmente la candidatura a sindaco di Rita Mariotti. Cardiologa, 72 anni, esponente di azione e in passato consigliera comunale eletta nella lista civica che faceva capo all’ex vicesindaco Paolo Ghezzi. Ma il centro politico pisano rischia di diventare un luogo particolarmente affollato in vista delle prossime elezioni amministrative. Non solo la coalizione centrista di Carlo Calenda e Matteo Renzi cercherà di sparigliare le carte nella competizione tra i principali sfidanti (il centrodestra di Michele Conti e il centrosinistra di Paolo Martinelli), ma anche il Patto civico di Antonio Veronese conferma la partecipazione e ieri sera si è riunito il direttivo della lista per individuare il candidato sindaco. Tutto lascia presuppore che sia proprio l’imprenditore a fare il bis e correre da aspirante sindaco come avvenne nel 2018. Dal Patto nessuno fa nomi, ma l’impressione è che Veronese possa essere la scelta definitiva. Ma al centro si muove anche la lista omonima "Centro" che candiderà a sindaco l’ex assessore alla cultura della giunta Conti, Andrea Buscemi. E’ lo stesso attore e regista a confermarlo a conclusione di una lunga nota con la quale dà conto del pronunciamento, lo scorso 8 marzo, della Corte d’Appello di Firenze rispetto "alla causa civile intentatami dalla persona che dal 2009 ha inteso trascinarmi per tribunali, ingiustamente e ingiustificatamente".

Questa volta, però, aggiunge Buscemi, (dopo che nel 2016 il Tribunale di Pisa mi aveva assolto con formula piena in sede penale e che nel 2019 la Cassazione aveva annullato qualsiasi dubbio circa le incongruenze ancora del Tribunale fiorentino che non si era limitato a sancire l’avvenuta prescrizione ma era voluto entrare nel merito, peccando, secondo gli ermellini, di ‘vizi motivazionali’) il giudizio non mi è favorevole".

L’ex assessore annuncia che, attraverso, i suoi legali, farà ricorso nella speranza di ribaltare il giudizio che non ha ancora quantificato il danno subito dalla donna che lo ha citato ma che dovrà esser stabilito, spiega Buscemi, "tramite una consulenza tecnica medico-legale sulla persona, rinviando così la liquidazione del complessivo danno". Tuttavia l’attore conferma la sua corsa elettorale: "Non cambia nulla rispetto al mio impegno politico, anzi se possibile mi dà più forza e determinazione. Al di là di qualsiasi giudizio dei tribunali, io so di non aver commesso alcun torto a nessuno, la mia coscienza è a posto e continuo imperterrito per la mia strada. Saranno i cittadini pisani a valutare se si trovano davanti a un vero carnefice o a una vittima".