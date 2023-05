Mariotti, Dei, Polacco: game over

Termina la corsa dei candidati sindaco Rita Mariotti, Alexandre Dei e Edoardo Polacco con una sconfitta amara. È così che per l’unica donna in gara, Rita Mariotti, che ha corso sostenuta dal Terzo Polo composto da Azione, Italia Viva, Psi e Liberal Forum, si spegne la speranza di tagliarsi uno spazio politico al centro tra i due principali schieramenti di centrodestra e centrosinistra e termina con una percentuale residuale intorno all’1,35%. "Indipendentemente dal completo insuccesso della proposta del laboratorio politico del Terzo Polo pisano – commenta Rita Mariotti - mi assumo la responsabilità del mio personale risultato nella battaglia per una Pisa diversa e proiettata nel futuro. Mi dispiace non poter far sentire la mia voce dai banchi di una opposizione consapevole e non ideologica". E aggiunge: "La partecipazione al voto dei pisani è rimasta troppo bassa, questo è un dato di sconfitta per tutta la politica". Tira aria di sconfitta anche alla Polisportiva La Cella, quartier generale per una notte di Patto Civico 2023 e del suo candidato sindaco Alexandre Dei, il più giovane di questa contesa elettorale. Dei si attesta a una percentuale residuale con poche centinaia di voti.

"È stato un confronto serrato tra le due forze di maggioranza, una dicotomia che ha azzerato la competizione delle altre liste e ha punito il nostro progetto esclusivamente civico. C’è però da far notare che senza le liste civiche che hanno avvicinato alle urne persone che non avrebbero mai votato oggi l’affluenza sarebbe stata ancora minore e questo deve essere motivo di riflessione da parte dei grandi partiti che stanno monopolizzando una competizione che però coinvolge poco più della metà degli elettori. Noi ci aspettavamo comunque più partecipazione, ma ci impegneremo lo stesso in futuro per far sì che nei quartieri la partecipazione aumenti ancora di più". Altro sconfitto è l’avvocato Edoardo Polacco, candidato sindaco del Comitato Libertà Toscana, che non raggiunge il centinaio di voti.

Ilaria Vallerini