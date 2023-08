Marina Slow: ultime battute della rassegna estiva del litorale

Pisa 26 agosto 2023- Marina Slow edizione 2023, “Il costo del futuro”, è ormai nella sua fase finale, con un fine settimana ricchissimo di avvenimenti. La “sezione gastronomica” riserva una serie di sorprese, sia a tavola, sia negli spazi dedicati alle degustazioni (ogni giorno alle 19): ostriche e bollicine, il cacciucco (sabato), le arselle. E poi, allo spazio Slow Food, l'olio extravergine di oliva dei produttori pisani, “Elogi” e “Gli eroi degli ulivi”. Ovviamente ci sono i frati, i panini col polpo di Polpo e Birra, l'acqua microfiltrata di Waterplanet, gli aperitivi dei Fortino boys, ma anche il miele della “Regina di Noce” e altre cose buone. La serata di sabato sarà dedicata al mare, al suo stato di salute, al riscaldamento delle acque e ai problemi delle specie alloctone, compresi gli ormai famosi granchi blu. Ne parleranno Yuri Galletti, di Legambiente, e Francesca Cugnata di Goletta Verde. Sempre di mare si parlerà Domenica, ma il focus sarà sull'innalzamento delle acque e sulle strategie per farvi fronte: “La strategia di Noè” come Enzo Pranzini intitola la sua conferenza. In strada ci saranno i giochi di Mastro Felice, di Felice Pantone, per la gioia di bambini e ragazzi. Nelle serate (sempre alle 22) sabato DJ Set con Di Ciulla e Cipo, e domenica il gran finale con Igor Santini. Nei locali al coperto è esposta la mostra “E' l'amore che crea una famiglia”, con le foto del Pride di Marco Tito Fortunati. La libreria Erasmo organizza ogni giorno (alle 19) un incontro con un autore e la presentazione di un libro. Sabato è la volta di Riccardo Puccini, con il suo “spiazzante” Il mondo dopo di me edito da Marchetti Editore. Con l'autore dialogherà Fabiano Corsini, con letture di Astore Ricoveri.