Marina senza elettricità "Disagi e danni per tutti"

di Ilaria Vallerini

MARINA DI PISA

Erano tutti infuriati fuori dalle attività e dalle abitazioni. A contare i minuti e poi le ore alla fine dell’incubo. Ieri una zona di Marina di Pisa (con epicentro in piazza Viviani e via Maiorca) è rimasta completamente al buio, ma soprattutto nella morsa del caldo torrido. Il disagio è stato causato da "un problema tecnico di origine strutturale in uno dei nuovi scomparti al termine dell’intervento di restyling della rete elettrica", come si legge nella nota di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di bassa e media tensione. L’intervento, partito la mattina alle 9 di mattina, sarebbe dovuto terminare intorno alle 17 del pomeriggio. Ma non è stato così e si è prolungato per un’altra ora, come segnalato anche da diversi residenti e titolari di attività della località balneare. "E-Distribuzione – si legge nella nota diffusa dalla società – ha dovuto prolungare i lavori per installare un gruppo elettrogeno". A riportare la voce dei gestori delle attività, soprattutto della centralissima via Maiorca è Luca Ravagni, presidente ConLitorale Confcommercio Pisa. "E’ stato un grosso disagio per tutte le attività che sono rimaste senza energia elettrica dalla mattina fino alla sera in piena stagione turistica. Ma che figura ci facciamo con i turisti? Ho fatto un giro delle attività e molte hanno dovuto chiudere, altre hanno dovuto gettare via parte del cibo dai congelatori e frigoriferi. Il danno è veramente ingente, per questo alcuni hanno esposto l’intenzione di proseguire per vie legali per ottenere un risarcimento".

A commentare il caos-elettricità è anche Simona Rindi, presidente Ccn Marina di Pisa (rappresenta 55 attività locali) che scrive subito su Facebook: "Niente luce che doveva essere riattaccata alle 17. Non poteva essere fatto di notte?". E dice a La Nazione: "In piena stagione e con temperature così alte, è incredibile che non abbiano pianificato questo intervento per un altro periodo più consono. Un pensiero di vicinanza va a tutti i colleghi che si sono dovuti attrezzare alla meno peggio per mantenere attivo un servizio di prima necessità, come la farmacia di via Maiorca, e all’intera comunità di Marina, a tutti i suoi abitanti, soprattutto i più fragili che hanno dovuto trovare rimedio in questa giornata di forte calura e rimasti senza aria condizionata o ventilatore. Un’assurdità".