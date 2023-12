Marina di Pisa, arrivati i massi per rafforzare le scogliere

Pisa, 15 dicembre 2023 – È arrivata a Marina di Pisa l’imbarcazione che trasporta i massi per gli interventi di somma urgenza voluti dalla Regione Toscana dopo le due mareggiate che hanno colpito il litorale pisano. La chiatta dotata di una gru meccanica è arrivata nel pomeriggio da Piombino e ora è ormeggiata al largo davanti a piazza delle Baleari.

La chiatta che trasporta i massi per i lavori di somma urgenza a Marina di Pisa (Enrico Mattia del Punta)

I lavori, invece, secondo quando detto dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani dovrebbero partite domani mattina sempre che le condizioni meteo lo permettano. “Erano quasi 8 anni – ha detto Giani –, che non si vedeva un intervento del genere, segno che la Regione mantiene la parola data”. Nel frattempo, domani mattina il presidente Giani ha annunciato che si recherà personalmente sul posto per visionare la chiatta. I lavori previsti consisteranno in un rifocillamento dei punti scoperti delle dighe danneggiate dalle due mareggiate.