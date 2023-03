Marina di Pisa, Acli Don Bosco ufficialmente chiuso "Grazie a tutti i soci, rimasti con noi fino all’ultimo"

La definitiva chiusura del circolo Acli Don Bosco di Marina di Pisa, in via Ivizza, dopo 70 anni di attività è diventata realtà ieri pomeriggio, quando alcuni soci, insieme al presidente Pietro Magli, hanno terminato di liberare i locali per traslocare altrove gli arredi. Nelle prossime ore, invece, avverrà la consegna delle chiavi. "Ringraziamo - osserva il presidente - il sindaco, Michele Conti, per aver messo a disposizione, temporaneamente, gli spazi dove abbiamo posizionato una parte degli arredi. Grazie anche ad Antonio Cerrai, presidente della Croce Rossa, che ci ha concesso un locale nella sede di Ospedaletto, dove abbiamo posizionato il resto del materiale. Fondamentale l’aiuto di Verter Tursi, del presidente provinciale delle Acli, Andrea Valente, e ovviamente di tutti i soci che ci sono stati vicini fino all’ultimo". La chiusura è arrivata per il mancato reperimento (almeno per ora) di nuovi locali disposti ad ospitare lo storico circolo, dopo che la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, proprietaria dell’immobile, ha deciso di vendere. Al posto del "Don Bosco" nascerà un complesso residenziale. "Ancora non abbiamo novità su una possibile nuova sede – spiega Magli – e aspettiamo le decisioni del nuovo parroco". Intanto, però, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Niccolai, marinese doc e parrocchiano ha commentano la vicenda con un lungo post sul suo profilo Facebook: "La parrocchia è schiacciata dai debiti, sia per la realizzazione di costose e necessarie opere di manutenzione straordinaria, sia perché, in passato, non si è voluto o potuto gestire il patrimonio. In questa malagestione rientra anche l’aver omesso di riscuotere i canoni locatizi dai contratti in essere per gli immobili di proprietà. Tra questi figurava anche il circolo Acli che, dal 2019, non aveva più versato l’affitto, nonostante la parrocchia lo avesse ridotto sensibilmente. E’ un fatto oggettivo che nessuno ha avuto il coraggio di raccontare".

Enrico Mattia Del Punta