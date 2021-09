Marina di Pisa (Pisa), 26 settembre 2021 - Una tromba d'aria più o meno nello stesso orario di quella di Massa Carrara si è abbattuta nel pomeriggio sul litorale di Pisa col passaggio della perturbazione. Oltre alla pioggia battente, le violente raffiche di vento hanno smosso materiale dai tetti e spezzato rami dagli alberi che hanno invaso le sedi stradali. Molte tegole sono volate sulle auto e hanno danneggiato i parabrezza. Una tegola si è conficcata nel vetro di un'auto. Una violenza dei venti impressionante, che ha raggiunto in alcuni casi i 140 km all'ora.

Maltempo in Toscana, il punto sui danni

Una decina le richieste di soccorso pervenute ai vigili del fuoco che stanno ancora operando per mettere in sicurezza gli edifici e liberare le strade. Il temporale è durato circa un'ora e ha colpito anche la città di Pisa senza che vi si segnalino particolari disagi. L'allerta meteo gialla era prevista e per questo motivo il Comune aveva deciso di rinviare a data da destinarsi la sfilata del corteo storico del Gioco del Ponte.

