Maria Chiara Carrozza per "Sguardi nel futuro"

"Sguardi nel futuro": la prima ospite del 2024 è Maria Chiara Carrozza (foto Ansa). L’incontro fra la scienziata e studentesse e studenti è domani alle 16 al Polo Carmignani dell’Università di Pisa (piazza dei Cavalieri), la presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche incontrerà studentesse e studenti dell’Ateneo e delle ultime classi delle scuole superiori. Carrozza parlerà di “Eco-Robotica: un nuovo percorso verso un futuro digitale e sostenibile”. L’evento sarà trasmesso in streaming, la partecipazione in presenza di studentesse e studenti Unipi è previa registrazione. Dopo aver ospitato personalità come Nicola Armaroli del Cnr-isof, la senatrice a vita Elena Cattaneo, Roberto Battiston, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Fosca Giannotti, prof di Informatica alla Scuola Normale, e Gianfausto Ferrari, presidente Digital Universitas, fondatore di Talent Garden e Superpartes Innovation Campus, l’incontro con Maria Chiara Carrozza prosegue quindi il ciclo “Sguardi nel futuro” mettendo al centro il futuro della robotica. I prossimi appuntamenti a febbraio sono il 6 con Gherardo Colombo, giurista, già Consigliere della Corte di Cassazione che parlerà su “Dove va la democrazia? Dove la facciamo andare?” e il 23 con Umberto Agrimi, dell’Istituto Superiore di Sanità, con un intervento su “One Health: l’occasione per ripensare il rapporto dell’uomo con il Pianeta”.

“Sguardi nel futuro“ è a cura del prof Dario Pisignano, del Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (Cidic) dell’Università di Pisa, e del divulgatore Piero Bianucci.