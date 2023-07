Marenia NonSoloMare, tutto pronto Un mosaico di eventi sul Litorale

Un mosaico davvero ricco quest’anno si appresta a comporre il cartellone di "Marenia NonSoloMare", la rassegna estiva che accende le serate del litorale pisano. Si parte sabato prossimo 15 luglio e si continua fino a settembre, con una cascata di eventi che spaziano dalla musica alla cultura, promossi dal Comune di Pisa in sinergia con molte realtà del nostro territorio.

A presentare il cartellone di eventi in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, il vicepresidente della Fondazione Teatro di Pisa Alessandro Carugini, Tiziana Cocchi per la Camera di Commercio di Pisa, Lorenzo Bani presidente del Parco Regionale di San Rossore, Gabriele Vannucci per Tirrenica Mobilità, Luca Ravagni per Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani per SIB Confcommercio, Tania Ferri per LEG (Live Emotion Group), Marco Bonciolini e Massimo Marini per Eliopoli, Gabriele Masiero per La Nazione – Le Notti di Talento, Virginia Mancini per la Proloco Litorale Pisano e Patrizia Ascione per il Teatrino del Sole.

Le location si snodano tra Marina, Tirrenia e Calambrone, e coinvolgeranno un pubblico di tutte le età, grazie all’eterogeneità degli appuntamenti: tra questi le serate del 22 luglio e del 5 agosto organizzate da La Nazione nel ex parco di Ciclilandia, dove, come ha ricordato l’assessore Pesciatini, "tra gli ospiti ci sarà anche Daniela Davoli, cantante pisana che ha avuto un grande successo negli anni ’70 e per la quale Pier Paolo Pasolini e Dacia Maraini scrissero il testo di una canzone estrema che poi è diventata la colonna sonora di un film altrettanto estremo". Nella stessa ritrovata area di Tirrenia si ripeterà anche il fortunato esperimento dello scorso anno, quando sul palco protagonista fu il musical "Il libro della giungla", quest’anno con la stessa produzione che metterà in scena "La Sirenetta".

"Anche questa estate 2023 – ha aggiunto Pesciatini - si caratterizza per l’alto numero e la qualità degli eventi tutti completamente gratuiti che caratterizzano il cartellone di Marenia-Non solo Mare. Tantissimi sono gli artisti, scrittori, attori, musicisti, registi, che si avvicenderanno sui tre palchi protagonisti di questa edizione. Marina di Pisa ospiterà i grandi concerti, tra cui Mogol con "Mi ritorni in mente", i Planet Funk, i Ladri di carrozzelle, una band composta da persone diversamente abili, e Luigi Strangis, vincitore di Amici 2022". La chiusura della rassegna il 2 settembre con i tradizionali fuochi d’artificio.

Alessandra Alderigi