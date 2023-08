Marenia in sicurezza Niente alcool e vetro

MARINA DI PISA

Entrerà in vigore a partire da mercoledì 16 fino al 20 agosto l’ordinanza anti-alcool e vetro voluta dal sindaco Michele Conti in occasione del ritorno a Marina di Pisa della kermesse “Marenia – Estate 2023“. Nell’area concerti di piazza delle Baleari saranno vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche oltre a vietare l’utilizzo di contenitori in vetro o alluminio in quanto oggetti potenzialmente contundenti. Misure volte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle manifestazioni e ad evitare danni alle persone presenti. Come si legge nell’ordinanza "in Piazza delle Baleari si terranno alcuni concerti di artisti di livello nazionale e internazionale che richiameranno un rilevante numero di spettatori, data anche la gratuità dell’evento", perciò la decisione di adottare misure di prevenzione.

"Il sindaco – si legge – adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Per tutta l’area corrispondente alla piazza delle Baleari sarà vietato vendere o somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore al 5% di volume alcolico; introdurre e detenere, all’interno dell’area spettacoli, recipienti in vetro ed in alluminio, mentre sono ammesse bottiglie di plastica purchè prive del tappo di chiusura; introdurre, detenere e far uso, all’interno dell’area spettacoli, di petardi, razzi, fumogeni o altro materiale esplodente o fumogeno oltre che mazze, bastoni ed altri oggetti potenzialmente contundenti. Inoltre il divieto è applicato anche alla collocazione all’interno dell’area spettacoli, automarket, bancarelle e punti temporanei di somministrazione di alimenti e di bevande. Tutte le strutture movibili e rimovibili, collocate da privati all’interno dell’area spettacolo, dovranno essere prontamente rimosse al momento della chiusura della piazza e fino alla sua riapertura.

Il sindaco dispone inoltre che gli agenti di pubblica sicurezza in servizio ed il personale dell’organizzazione provvedano a far rispettare l’ordinanza, con facoltà di ispezionare, ai varchi di ingresso, borse, zaini e simili.

Il mancato rispetto delle misure previste dall’ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa.