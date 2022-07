Marenia 2022: sul palco di Ciclilandia a Tirrenia si parla di gialli e filosofia

Pisa, 8 luglio 2022 – Tornano anche questo fine settimana sul litorale pisano gli incontri letterari “Dialoghi d’Autore” all’interno del parco di Ciclilandia, in piazza dei Fiori a Tirrenia, nell’ambito del programma estivo di “Marenia NonSoloMare”.

Sabato 9 luglio (ore 21.30) sarà sul palco Maurizio De Giovanni, a dialogare con lui la giornalista Chiara Cini. Il libro presentato è “Un volo per Sara”, romanzo che si snoda tra l’attualità e il recente passato del paese: un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta nel mar Tirreno con a bordo diverse persone. Tra loro, un noto imprenditore che ha rilasciato la sua ultima intervista poco prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri sullo sfondo, tutti tranquilli e sorridenti, ignari dell’imminente tragedia. Quando l’agente dei Servizi in pensione Andrea Catapano sente le voci delle vittime - lui che non vede ma sa ascoltare meglio di chiunque altro - un ricordo nitido riaffiora. Così decide di chiamare l’ex collega Teresa Pandolfi, a capo dell’Unità investigativa. Il disastro potrebbe celare un mistero che risale agli anni di Tangentopoli. E se la caduta del velivolo non fosse stata un incidente, ma il nesso tra una vicenda degli anni Novanta e il nostro presente? L’unica che può scoprire la verità è la donna invisibile, Sara Morozzi. Affiancata dall’ispettore Davide Pardo e da Viola, Mora si trova a investigare su personalità pubbliche intoccabili, scavando dentro gli ingranaggi del potere d’Italia a suo rischio e pericolo, senza paracadute.

Domenica 10 (ore 21.30), sul palco di Ciclilandia sarà invece Rick DuFer, notissimo ed eclettico filosofo influencer, con lui sul palco il professore Adriano Fabris. Dufer, al secolo Riccardo Dal Ferro presenta il saggio, “Seneca tra gli Zombie”, fenomeno letterario capace di avvicinare a tematiche filosofiche il pubblico generalista. Con il suo lavoro ci conduce lungo un percorso che, senza lasciare spazio a scappatoie e scusanti, ci porterà a recuperare il gusto della responsabilità, dell’esercizio del pensiero e, soprattutto, del dubbio. Di fatto, la filosofia è uno strumento eccellente, che ci viene in aiuto nel contrastare lo tsunami di informazione, fraintendimenti, rabbia, depistaggi e illusioni di cui siamo investiti. Epitteto, Seneca e Marco Aurelio, ma anche Cartesio, Daniel Dennett, Spinoza e molti altri, sono personaggi di una vicenda filosofica che, fin dall’antichità, cerca di dare all’essere umano i mezzi, più che le risposte, per non deragliare nell’esistenza. E oggi Rick DuFer, spaziando nei vari ambiti di cui è fatta la nostra quotidianità, confeziona una cassetta degli attrezzi per il lettore che voglia non solo adattarsi allo spirito del suo tempo, ma anche scegliere liberamente cosa diventare, in un mondo nel quale diventiamo sempre più simili a tutti gli altri.

“Marenia NonSoloMare” è la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio provincia di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione del Parco di San Rossore, dell’associazione culturale Eliopoli, Habanera teatro e delle librerie indipendenti della città e del litorale. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (www.mareniaestate.it).