Libeccio a Marina di Pisa, le onde invadono il lungomare

Marina di Pisa (Pisa), 25 luglio 2023 - Un forte vento di Libeccio si è alzato nella serata del 25 luglio sulla costa pisana. Con l'allerta meteo aveva previsto un peggioramento delle condizioni. Il mare sta invadendo il lungomare e le spiagge degli stabilimenti balneari. Molte dunque le persone che resteranno in allerta stanotte.

Si teme anche per le spiagge di ghiaia che con il forte vento si riversano spesso in strada. Continuo il monitoraggio della situazione per capire se sarà necessario chiudere la strada che costeggia il mare. Già diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rami caduti e pericolanti.