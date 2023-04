Marco Torre riconfermato alla guida di Fondazione Monasterio

Marco Torre riconfermato alla direzione generale di Fondazione Monasterio: ieri la firma dell’atto con cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rinnovato l’incarico, il secondo mandato triennale. Marco Torre, classe 1976, laurea in economia all’Università di Pisa e due master in management e sanità in Bocconi e al Sant’Anna, cresciuto in Monasterio, è alla guida dell’ente che gestisce l’Ospedale del Cuore di Massa e l’Ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa, dal 2020. Ha assunto il primo incarico pochi giorni prima dell’emergenza pandemica. "Sono grato al presidente Giani e alla presidente del Cnr professoressa Maria Chiara Carrozza per aver condiviso la scelta", spiega Marco Torre. La conferma mi consente di dare continuità ai progetti. L’obiettivo è finalizzare il percorso Irccs: fare di Monasterio un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, aprendo a collaborazioni con il mondo della ricerca e potenziandone il carattere internazionale".