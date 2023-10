In marcia per Barbara Capovani, l’iniziativa degli studenti a Pisa

Pisa, 10 ottobre 2023 – Studenti delle scuole superiori cittadine, un centinaio in tutto, hanno , hanno partecipato a Pisa alla marcia dedicata a Barbara Capovani, la psichiatra uccisa nell'aprile scorso, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Il corteo ha attraversato le principali vie del centro cittadino per ricordare, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa, che la “solitudine e l'isolamento sono i principali nemici delle malattie mentali”.

La marcia è stata organizzata dall'associazione Alba impegnata nella prevenzione della salute mentale. "Risolvere il problema - osserva la presidente Diana Gallo - significa affrontarlo trasversalmente, non solo curandolo clinicamente, ma anche con politiche di integrazione al lavoro. Servono investimenti, non basta solo il farmaco, ma servono strutture e luoghi inclusivi”.

Tra i partecipanti alla marcia c’era anche Angelo Cerù, direttore del dipartimento di salute mentale dell'Asl Toscana nord ovest. “Null'ultimo anno - ha detto - Pisa è stata colpita da una serie di eventi terribili, ma non va fatta equivalenza tra paziente psichiatrico e paziente violento. Il Fondo sanitario nazionale dedica in media il 3% delle risorse alla sanità mentale. Servono personale e nuove strutture, soprattutto per l'emergenza minori. Sono tanti i ricoveri di minorenni nei reparti di psichiatria, che però sono luoghi non idonei ad accogliere soggetti con patologie mentali gravi e le Rems sono occupate per lo più da persone senza fissa dimora anziché da pazienti con disturbi di personalità”.