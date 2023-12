Maratona di Natale sotto i ferri. Eseguiti tre trapianti di fegato dai chirurghi d’eccellenza dell’Aoup

di Gabriele Masiero

PISA

"A Natale puoi". Il tormentone natalizio più celebre di sempre si sposa alla perfezione con l’eccezionale notte di Natale del Centro Trapianti di fegato dell’ospedale Cisanello che nell’arco di ventiquattr’ore, tra il 24 e il 25 dicembre, ha eseguito tre trapianti: una maratona chirurgica che ha coinvolto decine di professionisti dell’Aoup e del sistema di donazione e trapianto della Regione Toscana. La mattina di domenica scorsa, infatti, il Centro regionale di allocazioni organi e tessuti, spiega l’Aoup in una nota, "aveva segnalato la disponibilità di tre organi: da quel momento le varie équipe si sono affiancate e alternate in una complessa attività sia medico-chirurgica sia logistica. Uno dei trapianti, per l’elevatissima complessità, si è protratto per quasi 12 ore ed è terminato la mattina di Natale". Il Centro pisano, rileva l’Aoup, "non è nuovo a questo tipo di trapianti multipli, tanto che negli ultimi trenta giorni si sono ripetuti per ben tre volte". "Il nostro centro - ha concluso Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni dell’unità operativa chirurgia epatica e del trapianto di fegato - è in grado di garantire questi servizi anche a Natale ed è qualcosa che pochi sistemi sanitari possono offrire. Medici e infermieri non si sono sottratti a un notevole sforzo: ridare una speranza di vita a tre pazienti è forse stato, per tutti, il modo migliore per onorare questa festività". Una professionalità garantita costantemente anche nei giorni festivi, oppure di notte. Sempre. E che spinge il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha congratularsi con l’equipe pisana e con tutto il sistema sanitario toscano: "La nostra sanità regionale ha sicuramente tanti aspetti da migliorare, ma è un bene prezioso, di cui sono orgoglioso, da difendere proprio perché è in grado, come in questi casi, di regalare ai pazienti un bene inestimabile: la speranza. A tutti gli operatori sanitari che non si sono mai fermati, neanche durante le festività, per garantire il benessere dei toscani un pensiero semplice e sincero: grazie di cuore per il vostro straordinario impegno. La maratona chirurgica ha coinvolto decine di professionisti che hanno dimostrato di essere un’ottima squadra".