Mapelli Vita da giornalista

Si intitola "Ad alta voce" il racconto di una vita da giornalista, sul campo e dietro le quinte. Trent’anni di giornalismo vissuti in prima persona dal giornalista Massimo Mapelli. Il libro verrà presentato oggi alle 18 alla Gipsoteca di Arte Antica in piazza S. Paolo All’Orto. Nel racconto di Mapelli: il vissuto delle esperienze da inviato in Italia e all’estero. I momenti epocali, in diretta da piazza San Pietro fino ai giorni della fine del pontificato di Giovanni Paolo II. Gli approfondimenti, dall’inchiesta ai documentari e le grandi interviste ai personaggi più importnat. Ma soprattutto, la cronaca giudiziaria e il lavoro sui grandi processi dalla revisione del caso Calabresi, da cui nacque la rubrica dal carcere di Adriano Sofri.

Alla presentazione, promossa dalla libreria Ghibellina, dialogheranno con l’autore Elena Pepe, Adriano Sofri e coordina l’incontro Davide Guadagni. Domani invece, la Fondazione Nuove Proposte Culturali ha deciso di donare alla biblioteca della casa Circondariale Don Bosco un lascito di 50 volumi. Una iniziativa legata al premio "Ignazio Ciaia", intitolato al patriota e scrittore meridionalista e ispirato ad un progetto in memoria del giurista e bibliotecario Giambattista Gifuni. Il riconoscimento è stato attribuito dalla Fondazione proprio al libro di Massimo Mapelli (Ad Alta Voce, edito da Baldini+Castoldi).

Per sugellare la consegna dei libri il domani ci sarà un incontro all’interno del carcere "Don Bosco" con Adriano Sofri, Paolo Fontanelli, l’assessore del comune di Pisa, Giovanna Bonanno, Davide Guadagni, Elena Pepe e Adriana Nannicini; oltre, ovviamente, all’autore del libro Massimo Mapelli.

La direzione del carcere ha pensato di coinvolgere personalità legate alla città di Pisa. che con la loro esperienza e attività professionale si fanno promotrici dei valori della rieducazione e di un corretto rapporto tra gli istituti di pena e la società civile. Ma si è ritenuto necessario coinvolgere anche figure esterne a cominciare dallo stesso Sofri che – dopo aver scontato la pena –, con la sua intensa attività pubblicistica è da molti anni impegnato per contribuire al miglioramento delle condizioni dei detenuti.

